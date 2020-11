Benidorm se prepara una nueva contracción de oferta hotelera disponible, pues a partir del próximo lunes, 9 de noviembre sólo quedarán abiertos 15 establecimientos hoteleros en la ciudad con unas 4.500 camas disponibles, el 10% de su capacidad alojativa, según los datos que maneja la patronal hotelera. El aumento de las restricciones y los confinamientos en España y el resto de Europa siguen machando al sector y eso que octubre no fue del todo malo, pues en la quincena posterior al puente del Pilar, los hoteles de Benidorm registraron una ocupación del 43,8%, un dato que podría considerarse como positivo si tenemos en cuenta que desde comienzos de verano no se había superado el 40% de ocupación salvo en las dos quincenas del mes de agosto, pero que no deja de ser un espejismo, porque apenas el 15% de la oferta hotelera permanece abierta. El comparativo de octubre con año pasado es demoledor: respecto a 2019 se han perdido 45,2 puntos de ocupación hotelera. El confinamiento de Gran Bretaña hasta el próximo diciembre ha dado la puntilla a muchos hoteles que habían intentado seguir abiertos todo el invierno.

Aun así, Benidorm continúa luchando estas dos últimas semanas y a pesar de tener una oferta hotelera reducida sigue manteniendo estable la demanda. El mercado nacional predomina representando un 72,5% del total tomando una larga ventaja sobre Reino Unido que ocupa el segundo lugar con un 13% a pesar de las cuarentenas impuestas por el gobierno británico. Los apartamentos turísticos registran una ocupación mensual de un 24,1%, mientras los campings vuelven a lograr el dato más destacado gracias a las estancias de larga duración con un 77,3% durante el mes de octubre.

En cuanto al conjunto del resto de hoteles adscritos a Hosbec en la Costa Blanca, la ocupación siguió disminuyendo durante está segunda quincena de octubre, alcanzando un 35,9% de media, una cifra inferior a la registrada por Benidorm durante el mismo periodo. La Costa Blanca cierra así octubre con un 31,8%. La previsión para la primera quincena de noviembre desciende notablemente a un 18%, lo que refleja la incertidumbre del turismo de proximidad por la actual situación sanitaria y las consecuencias de los cierres perimetrales de comunidades autónomas y de todas las medidas restrictivas que se han tenido que tomar en las últimas semanas.