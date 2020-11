Lleva más de 30 años de carrera profesional, primero como médico de familia y, tras una etapa trabajando en Perú, en la promoción de la salud en la Marina Baixa, donde desde hace tres años dirige el Centro de Salud Pública de Benidorm. Pese a su dilatada experiencia, Teresa Revilla Lorenzo reconoce que nunca se había enfrentado a un reto como el que ahora tiene entre manos.

¿Por qué en la Marina Baixa la incidencia del covid-19 en esta segunda ola está siendo tan baja?

En este departamento no hay ciudades muy grandes, la más grande es Benidorm, y se han adoptado medidas en todas ellas de muchísima contención. Benidorm se ha implicado muchísimo para evitar contagios. Y aunque la situación aquí está relativamente bien, porque el Hospital está bien; la presión asistencial está controlada; la UCI tiene pocos pacientes; y se está trabajando muy coordinadamente con el Hospital, los ayuntamientos, los colegios, para mantener la trazabilidad de los casos, también es cierto que lo que ha pasado por ejemplo en Elda podría pasar aquí en unos días: con un par de brotes puntuales que en un momento dado se descontrolen y haya una transmisión comunitaria, se echa por tierra todo el trabajo. Por eso es tan importante no bajar la guardia y la responsabilidad de la población en el uso de la mascarilla, la distancia, el lavado de manos y, sobre todo, la ventilación de espacios.

Sin embargo, en la primera ola pasó todo lo contrario: fuimos una de las zonas donde el coronavirus más se cebó. ¿Qué ha cambiado?

Tuvimos un índice de casos elevadísimo, pero en aquel momento todos los hoteles estaban abiertos, venía mucha gente del Imserso, hubo brotes de personas mayores del Imserso que luego exportaron los contagios a otras comunidades,... Había mucho movimiento en aquel momento en este departamento y en Benidorm. Y eso, posiblemente, fue la causa de que tuviéramos tantísimos casos, esa explosión de gente. Después se ha contenido mucho mejor. Aunque en el verano ha habido más casos, no se ha repetido ese nivel. También ahora la gente mayor se cuida más y sigue quedándose en casa mucho más, por eso la incidencia está siendo menor y el coronavirus está afectando a más gente joven, muchos sin síntomas, pero a los que después les están saliendo secuelas.

Dice que en el verano hubo más casos. ¿Cuántos podrían achacarse al turismo?

Hemos tenido algún caso en hoteles, pero no ha habido muchos casos de turistas. Desde los hoteles se ha actuado muy bien con los contagios que se han detectado, ha habido mucha responsabilidad en la hostelería y mucha coordinación con nosotros y con el hotel que se puso en marcha como «refugio» para las cuarentenas de los turistas.

Podemos decir entonces que el turismo tiene baja incidencia en la transmisión del virus.

Sí, aquí ha sido muy baja porque se ha gestionado muy bien. En verano, los brotes que ha habido han sido comunitarios y asociados a reuniones sociales y familiares; en algunos casos, asociados a las no-fiestas. Pero no ha habido grandes brotes provocados por el turismo.

De modo que los corredores aéreos que reclama el sector podría ser viables.

Podrían ser una opción para sostener nuestra economía, yo creo que sí, siempre y cuando se establezcan unos mecanismos de control y que los municipios trabajen para mantener la tasa de contagios baja. Tenemos la posibilidad de ver primero qué ocurre en Canarias y después decidir.

Estamos a las puertas de una semana en la que confluirán las no-fiestas de Benidorm y de l’Alfàs. ¿Hay preocupación desde Salud Pública por lo que pueda pasar en 15 días?

Nos preocupa bastante. Porque aunque la mayoría de la gente es consciente de la situación, todavía queda mucha otra que no quiere asumir que en este momento, por ejemplo, el número máximo para reunirnos es de 6 personas. Hay que asumir que vivimos una situación muy diferente y que nuestras acciones han de ser también diferentes para controlar la pandemia, no podemos estarnos dando todo el rato con la cabeza contra la pared queriendo llevar la vida que llevábamos hace un año, haciendo reuniones y creyendo que como nos juntamos con amigos o con familia no nos van a contagiar. El virus sigue aquí.

Algunas autonomías reclaman confinar a la población y Ximo Puig anunciará hoy más restricciones para frenar la curva. ¿Podríamos estar a las puertas de otro confinamiento?

Yo creo que ahora mismo lo razonable sería esperar a ver qué efecto tienen las restricciones que se adoptaron hace una semana, ver cómo evolucionan los casos y, si hay que seguir tomando medidas, tomarlas. Pero siempre teniendo en cuenta que el objetivo es que haya un equilibrio entre la salud y la economía. Y eso depende de la ciudadanía; que se acaben cerrando más o menos cosas dependerá de cómo nos comportemos.

Con lo fácil que parece.

Es fácil, pero a los españoles nos falta un poco de disciplina para cumplir las condiciones que nos dan. A veces nos encontramos mil y un problemas para que la gente acepte, por ejemplo, que se tiene que aislar porque ha sido contacto de un positivo. Hay que seguir explicando y concienciando.