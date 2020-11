Segundo viernes de noviembre. Benidorm estaría a estas alturas preparada para vivir sus Fiestas Mayores Patronales, cinco días festivos que no solo mueven a los "peñistas" a disfrutar de los actos festeros sino que, además, es una de las semanas turísticas más rentables del año. Sin embargo, la situación sanitaria ha obligado a cancelas las fiestas, pero también lleva aparejada una caída del turismo. Con hoteles y alojamientos cerrados como nunca antes y sin turismo inglés, los más de 15 millones de euros que se movían en el municipio en estas fechas, no llegarán este año.

Pasear por las céntricas calles de Benidorm este viernes es hacerlo entre pocos turistas y visitantes. La actividad que cada año se movía en los bares o restaurantes tampoco está y los ríos de personas y festeros preparándose para la Entrada de Peñas que se celebra por la noche tampoco. A cambio, algunas terrazas con algunas de las mesas llenas y poco más movimiento.

La situación ha hecho que el sector turístico haya vivido otro mazazo. A pesar de no celebrarse actos festeros, esperaban contar con visitantes este fin de semana y los dos días festivos que vivirá la ciudad lunes y martes. Las restricciones de movilidad en la Comunidad Valenciana y, por ejemplo, en Madrid (donde también viven un "puente") han acabado con las previsiones de tener turistas en estas fechas. Además, esas medidas extraordinarias también han hecho que muchos hoteles hayan decidido cerrar y que el municipio apenas cuente un 10% del total de plazas hoteleras abiertas.

"Es difícil valorar el cálculo de lo que no vamos a ingresar estos días", indicó a este diario Javier del Castillo, presidente de Abreca, la Asociaciones de Bares, Restaurantes y Cafeterías. Pero aunque no sepan a cuánto asciende ese impacto económico perdido sí tienen contabilizado que el mes de noviembre no será como el de otros años: "más nos valdría cerrar este año en noviembre", añadió el representante de los negocios hosteleros.

Y es que en época de Fiestas Patronales, los locales de hostelería no solo se llenan de turistas y visitantes sino que los "peñistas" acudían a muchos de ellos con reservas y menús cerrados para comer y cenar todos los días festivos; otros contrataban la comida para llevar; y, los más, alquilaban los propios locales de los hosteleros para las sedes festeras. Así, los propietarios aprovechaban para irse de vacaciones. Este año, todo eso no está.

Pero además, según Javier del Castillo, "no tenemos al turismo inglés". Un mercado también muy importante en noviembre, época en la que llenan la ciudad muchos de ellos atraídos por las Fiestas Mayores Patronales. Incluso, cuando los días grandes de Benidorm terminan, tenían su propia celebración en la "zona inglesa" con disfraces y un pasacalles en el que participaban miles de personas.

A pesar de lo que supone para la ciudad no tener actividad en estos días, algunas fuentes indican que es necesario cumplir las medidas para acabar cuanto antes con la pandemia. Con todo, el alcalde Toni Pérez ha lanzado este viernes un vídeo en redes en el que manda un mensaje de responsabilidad de todos para evitar las celebraciones en los días de "no fiestas" de Benidorm.