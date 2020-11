De los blusones a las mascarillas

De septiembre a noviembre vivían una de las épocas más frenéticas del año. Blusones, sudaderas, camisetas, polares... y cualquier prenda o complemento para que los «peñistas» vistieran sus colores en las Fiestas Mayores Patronales hacían que los talleres estuvieran a pleno rendimiento. A ello se sumaba la ropa que los hoteles o restaurantes. Pero la pandemia ha hecho que estén al borde del abismo y que sus ventas hayan caído hasta en un 50% respecto a otros años.

Esta es la situación que viven las empresas textiles que se dedican a confeccionar, bordar o estampar la ropa para las fiestas o el sector turístico en Benidorm. La crisis del coronavirus comenzó cuando para ellos iba a arrancar prácticamente la temporada. El confinamiento llegó en marzo, cuando Benidorm celebra la Ofrenda a la Virgen del Sufragio, y la crisis sanitaria sigue en noviembre, cuando la capital turística celebra cada año sus Fiestas Mayores Patronales, unos días grandes cancelados por el covid-19. Pero además, los hoteles cerraron en marzo y abrieron para encarar el verano; pero este mes, apenas quedan una decena abiertos. ¿Y qué supone esto para aquellos que surten de ropa a ambos? Pues una situación complicada con muchas menos ventas; algo que les ha llevado a reducir horarios de apertura o personal trabajando. Así, se han visto abocados a centrarse en una alternativa para mantenerse en pie: la ropa del ámbito sanitario. Y dentro de ella, las mascarillas.

En «Beniborda», el taller de Mari Carmen Gómez, los blusones o sudaderas han dejado paso a los cubrebocas en los que la imagen bordada de la Virgen del Sufragio es una de las que añade en los últimos días. «Este año todo mal. De Fiestas no vendemos nada y de hostelería tampoco. A estas alturas del año estaríamos haciendo muchas horas» para terminar toda la ropa «peñista» a tiempo. Ahora «hacemos algo para los colegios y mascarillas», indicó. «El parón vino en marzo cuando la gente empezaba a moverse porque empezaban los actos de fiestas», explicó. Ella lleva la empresa sola y «a si esto no pasa y mejora, quizá tenga que cerrar. A veces no compensa, no vemos salida».

La mala situación se extiende por este tipo de empresas. Gabriel Pantaloni es el propietario de «Bata Blanca» y afirma que «no hemos vendido nada de fiestas» y que «la situación de la hostelería también nos afecta; se salva el tema sanitario que sí sigue, aunque preferiría tener fiestas». Así añadió que «un mes y medio antes de esos días estamos a pleno rendimiento y este año nada».

Ventas a menos del 50%

Las ventas han bajado más del 50% en estos negocios. Carlos Jiménez es el propietario de «Uniestil» (conocida como «La Casa del Camarero»): «octubre es un mes muy bueno pero este año nada. Antes de Fiestas se trabaja mucho». Pero ellos también atienden muchos pedidos de hoteles que ahora están cerrados: «nos dedicamos a la hostelería y sin clientes no hay nada». Ellos, como la mayoría de estos negocios, hacían cientos de prendas para las peñas: «entre las 3 o 4 peñas nuevas que se hacen una medida de 4 prendas y las que renuevan el vestuario cada año, trabajamos mucho».

La situación que vive Benidorm es peor para este sector que en otras zonas. «Tenemos varias tiendas en la provincia y donde más han bajado las ventas ha sido aquí que es donde está más enfocada al turismo», indicó Francisco Quiñonero, propietario de las tiendas «Bórdalo» quien indicó que solo abren ahora dos días la del municipio. «Hacíamos fiestas en toda la provincia y ahora nada» y añadió que «hemos tenido que reducir la plantilla». Su situación es un poco mejor porque apuntan a que «somos fabricantes» y en otras zonas sí se está vendiendo otro tipo de ropa de trabajo y sanitaria. Ellos también empezaron a hacer mascarillas y «fuimos de los primeros en tener tejido homologado». Con todo, este sector espera que todo pase pronto y volver a estampar nombres de peñas en blusones.