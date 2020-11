Un cementerio de sueños rotos

Yasmina escrito con pintura azul sobre uno de sus costados blancos es el único vestigio humano que permanece en una pequeña embarcación que hace semanas trajo hasta la costa de la provincia a una decena de magrebíes con el sueño de encontrar una vida mejor. La barca, en su día bautizada quizás con el nombre de una madre, una esposa, una hija, una hermana, es ahora una más de las que se amontonan en un solar municipal del Ayuntamiento de Benidorm. Allí, a escasos metros del Cementerio de Sant Jaume, casi una veintena de barcas permanecen a la espera de que un juez decida sobre su futuro. Su imagen es lo más parecida a un camposanto de sueños rotos. Y este impás, esta custodia a la espera de no se sabe muy bien qué, comienza a generar, además, serios problemas en algunos municipios.

El Consistorio benidormense ha solicitado al Juzgado que le indique cómo tiene que proceder con estas embarcaciones: si puede destruir las que se encuentran en peor estado; si puede reutilizar para otros menesteres las que estén mejor. «Estamos realizando una labor de custodia que en realidad no nos corresponde», mantienen desde el equipo de gobierno local. Y, ciertamente, es así.

Cuando una embarcación con inmigrantes es detectada llegando a la costa, Salvamento Marítimo o la unidad marítima de la Policía Local de Benidorm se encargan de remolcarla hasta el puerto. Una vez allí, siguiendo los protocolos implantados a raíz de la pandemia de covid-19, los migrantes son trasladados hasta el puerto de Alicante, donde se les realizan las pruebas PCR y se les deriva al hospital de campaña, donde se aísla a quienes dan positivo y se custodia al resto mientras realizan la cuarentena de rigor. Bien distinto es lo que ocurre con los cayucos que les trajeron a Europa.

Todas estas barcas quedan ancladas en puerto a la espera de que se tramiten las diligencias policiales y judiciales relacionados con cada uno de estos flujos migratorios. Sin embargo, en la ciudad turística, debido a las pequeñas dimensiones del muelle y a la avalancha de pateras desde el verano, con cerca de una veintena de barcas que transportaron a más de un centenar de personas, en su mayoría argelinos, el Ayuntamiento se encarga de retirar las embarcaciones y las deposita en un solar municipal para que no se colapse el puerto. Muchas veces lo hace con medios propios; otras, alquilando una grúa para el transporte de las que tienen mayor tamaño. Pero antes, de nuevo debido a la situación sanitaria, la empresa concesionaria de limpieza desinfecta los botes y todos los objetos personales que muchas veces se quedan en su interior: chalecos, botellas, anoraks o bidones de agua o gasolina; y dos días más tarde, otro camión municipal retira esos enseres para que no estén al alcance de nadie. Todo un despliegue operativo, de seguridad y sanitario, que supone horas de trabajo y costes para las arcas municipales, a pesar de que «nosotros no somos quienes deberían encargarse de esa custodia», insisten.

El edil de Seguridad, Lorenzo Martínez, explica que ante la problemática que esta situación está generando, el Consistorio ha solicitado en los Juzgados de Benidorm autorización para poder acabar con este cementerio de pateras, una secuela más que deja el drama de la inmigración. Por ahora, no han recibido respuesta aunque esperan que la situación no se demore en el tiempo.