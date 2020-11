Bolulla ha declarado la guerra a los excrementos de animales en las calles. El Ayuntamiento aprobó ayer su nueva Ordenanza de Convivencia Cívica con la que, entre otras cuestiones, se pretende poner coto a algunos comportamientos incívicos como no recoger las deposiciones de las mascotas en la vía pública. «Estamos teniendo muchos problemas con este tema; la gente no sé en qué piensa en lugar de cuidar el pueblo», afirmó a este diario el alcalde del municipio Adrián Martínez. Así que con la nueva normativa en la mano, aquellos que no cumplan se enfrentarán a sanciones de entre 30 euros (para las infracciones leves) hasta los 700 euros para aquellos que sean reincidentes.

«No queríamos llegar a este paso pero no nos queda otro remedio», añadió. Y es que en las últimas semanas se ha notado un incremento «muy fuerte» de deposiciones en las calles: «El personal de limpieza no puede limpiar la misma calle una y otra vez». Por todo ello quieren concienciar a los vecinos y hacer «un llamamiento para que avisen de cualquier comportamiento incívico y si pueden, incluso, captar una imagen», indicó el alcalde.