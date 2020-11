Desafortunados, muy reprobables pero sin tinte transfóbico para constituir un delito de odio. Los dos policías locales de Benidorm que el pasado mayo grabaron un vídeo donde se podía ver a uno de ellos profiriendo distintos insultos a una mujer transexual, negaron este jueves ante la juez que se refirieran de esta manera a la víctima por su condición de «trans». Los agentes declararon ayer ante la magistrada que instruye el caso para responder de un presunto delito de odio, por el que ambos están siendo investigados desde que el vídeo saltara a la luz pública.

Como publicó en su día este diario, la grabación fue realizada desde el interior del coche patrulla en pleno estado de alarma, durante las semanas del confinamiento duro. En ella se observa a uno de los dos agentes refiriéndose a una persona transexual, de origen búlgaro y que formaría parte de un grupo delictivo que opera habitualmente en la zona del Rincón de Loix, que está transitando por la vía pública. El policía le profiere frases como «de día eres todavía más feo, eres horrible»; «¿qué hacéis ahora que no podéis jalar pollas ni robar?»; «¿cómo vives?, si antes jalarías pocas pollas, con lo feo que eres, ¿ahora qué haces?». A continuación, también le recuerda que no es la primera vez que tienen que recriminarle su comportamiento durante esos días: «Te dije el otro día que no podías estar por aquí y no te denuncié», tras lo que se escucha a su compañero, que le increpa afirmando que deberían denunciarle por saltarse de manera reiterada el confinamiento. La grabación termina con un «¡Que te vayas, cerdo!», pronunciado de nuevo por el agente que protagoniza el resto de insultos.

Según relataron fuentes relacionadas con la causa, este policía, con iniciales M.M., habría explicado ante la juez a preguntas de su abogado que, antes de la grabación, la mujer había estado insultándoles y haciéndoles gestos obscenos. Al parecer, fue éste el motivo que les llevó a realizar la grabación, pero la mujer se dio cuenta de que la grababan y él perdió los nervios y la insultó. Este oficial, que cuando se difundió el vídeo fue detenido por la Policía Nacional, también habría expuesto que la víctima es una persona hacia la que tienen cierta animadversión por su comportamiento delictivo y que este hecho habría sido el detonante de todo. O, como explicó su abogado, Francisco González, «los insultos no tuvieron nada que ver con el hecho de que esta mujer sea transexual sino porque llevaba días saltándose el confinamiento y porque acumula más 150 denuncias por robo, prostitución en la vía pública, etcétera».

Este letrado indicó que su defendido lamentó ante la juez los hechos y pidió públicamente disculpas, tras lo que reiteró su intención de pedir el sobreseimiento de la causa, al considerar que los hechos nada tienen que ver con un supuesto delito de odio.

Mientras, el policía local que conducía el coche patrulla y que realizó la grabación, con iniciales J.D., también habría insistido ante la juez en la tesis de que los insultos no se realizaron por su condición de transexual sino por tratarse de una mujer que suele aprovechar la prostitución para robar a sus clientes y cometer otro tipo de delitos. Este agente, al que además del delito de odio también se le imputa otro por presunta omisión de perseguir un delito, respondió durante su comparecencia tanto a las preguntas de su defensa como a las del Ministerio Fiscal y del resto de partes personadas en la causa, entre ellas la Generalitat Valenciana, que ejerce la acusación particular.

El abogado de este policía, Raúl Pardo-Geijo, explicó que, a su juicio, ambos delitos serían incompatibles y que, en el caso del segundo, habría quedado probado en la investigación que este agente acudió al jefe de servicio el día que ocurrieron los hechos para explicarle todo lo que había ocurrido y el encontronazo verbal que su compañero había tenido con la «trans». El letrado también indicó que, como se escucha en el vídeo, este policía habría indicado que había que denunciar a la mujer por saltarse el confinamiento y, además, que no intervino mientras su compañero la insultaba porque es un oficial y no podía desautorizar en público a un superior, pero que sí le recriminó su actitud en privado.

Nueva fecha para tomar declaración a la supuesta víctima

Después de tomar declaración a los dos policías locales de Benidorm que están imputados en la causa, la juez que instruye el caso deberá decidir ahora si dicta una nueva citación para tomar declaración a la víctima. Como ya contó este diario, la mujer a la que el policía insulta mientras que su compañero graba eludió el miércoles presentarse en los juzgados, alegando que estaba interna en un centro de acogida de Bétera, en la provincia de Valencia, y que no podía desplazarse hasta Benidorm. Igualmente, la mujer se encuentra ahora sin representación legal para ejercer la acusación, después de que su abogada renunciara al caso por «diferencias irreconciliables». Fuentes relacionadas con la causa indicaron que otra «trans» relacionada con la víctima tampoco compareció para testificar porque no se le había podido notificar la citación.