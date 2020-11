Fue una figura urbanística creada para favorecer la construcción de hoteles de cuatro y cinco estrellas en la ciudad más turística de la Comunidad, pero acabó siendo poco más que un traje a medida para los establecimientos, sin una contrapartida real para el municipio. El Ayuntamiento de Benidorm sigue sin haber percibido ninguna de las compensaciones que preveía la aplicación del famoso «premio hotelero», una figura urbanística aprobada con el visto bueno del Consell y que a primeros de la década de 2000 permitió la reforma y construcción de nuevos hoteles con mayor edificabilidad de la que les correspondía. Siete establecimientos se acogieron a esta normativa. Pero a fecha de hoy, veinte años después, ninguno de ellos ha materializado las cesiones de suelo dotacional o económicas que preveía la norma como contraprestación.

Fuentes municipales han confirmado que varios de estos establecimientos tienen iniciados los trámites. Eso sí. Algunos, incluso, desde hace varios años. Pero en ningún caso los expedientes han llegado todavía a su última fase y, por tanto, ni siquiera está aún calculado cuánto dinero deberían ingresar en las arcas públicas o, en su defecto, cuántos metros cuadrados deberían aportar al patrimonio de suelo municipal por los que ellos levantaron de más.

El «premio hotelero» fue un conjunto de bonificaciones urbanísticas que el gobierno popular de Vicente Pérez Devesa inició en 1998 a través de una modificación puntual del Plan General, la número 1, con el visto bueno de la conselleria de Obras Públicas de una Generalitat gobernada entonces por Eduardo Zaplana, que la acabó a probando en 2001. La medida se ciñó única y exclusivamente al ámbito de Benidorm y contemplaba la posibilidad de construir establecimientos de nueva planta aumentando el aprovechamiento del suelo previsto en el Plan General, pero sin que éste computara como un incremento de la edificabilidad. O, dicho de otro modo, pudiendo elevar en algunos casos hasta un 40% el volumen de edificabilidad para construir habitaciones más grandes, salones o áreas de spa, gracias a que no se computaban urbanísticamente hablando espacios comunes como vestíbulos, pasillos, escaleras, almacenes, ascensores, cocinas, terrazas o aparcamientos.

Pese a ser un procedimiento que se inició hace ahora dos décadas y que fue conocido todos los gobiernos municipales, de uno y otro signo, que han gobernado desde entonces el Consistorio, no ha sido hasta hace apenas tres años cuando el Ayuntamiento anunció su intención de reparar este gravísimo «olvido». Una denuncia presentada por un particular ante la Sindicatura de Greuges en 2017 pedía a esta institución investigar los hechos, al considerar que esta situación habría «atentado gravemente contra los intereses legítimos de los ciudadanos de Benidorm, como consecuencia de la no defensa del interés general por parte de la administración local». El Síndic requirió información al Consistorio y, tras constatar que los hechos eran tal y como narraba el denunciante, le urgió a regularizar la superficie que estos establecimientos tenían fuera de ordenamiento.

El informe municipal elaborado en 2017 por el arquitecto municipal, José Luis Camarasa, trasladaba al defensor del pueblo valenciano que los hoteles construidos gracias a esta normativa son el Victoria, Flamingo Oasis, Meliá Benidorm, Levante Club, Deloix, Madeira y Mediterráneo. Un año después, la edil de Urbanismo, Lourdes Caselles, aseguraba a este diario que los cinco primeros establecimientos ya habían presentado ante su departamento documentación para aprobar los Planes de Reforma Interior (PRIs) necesarios para legalizar la superficie de más y, por tanto, calcular las compensaciones. Uno de ellos, el Deloix, lo tenía presentado desde antes incluso de que lo reclamara el Síndic. Sin embargo, ninguno de estos PRIs ha finalizado todavía la tramitación para poder ser aprobado.

Otros proyectos Cuatro finalizados y diez en trámite

No todo son sombras alrededor del «premio hotelero». Aunque la primera tanta de hoteles que se construyó gracias a esta figura urbanística todavía no ha resuelto lo que era su obligación, otros PRIs que vinieron después sí se han ejecutado como preveía la norma: utilizando mayor volumetría pero, por contra, compensando al municipio. Cuatro proyectos se encuentran ya finalizados: los dos presentados por el Casino Mediterráneo y los de los hoteles Los Arcos y Presidente. En la actualidad, hay otra decena de PRIs de hoteles y apartamentos turísticos en trámite; entre ellos, el del Hotel Benilux, que irá a pleno en breve.