El nuevo debate sobre la retirada del nombre "Villajoyosa" tendrá que esperar. En el pleno de este jueves en el Ayuntamiento de La Vila estaba previsto volver a debatir un punto sobre la propuesta del tripartito (PSOE, Compromís y Gent per La Vila) en la que iban a aprobar dejar como denominación única la del topónimo en valenciano y retirar la del nombre en castellano. Pero a mitad de la sesión plenaria, el concejal de Compromís, José Carlos Gil, quien iba a defender la misma, ha tomado la palabra para retirar el asunto de la sesión además de indicar que lo hacía porque tenía que ausentarse de la misma por motivos personales y sin dar ninguna explicación más en ese momento.

Los presentes en el pleno telemático se quedaron esperando a que el alcalde Andreu Verdú reaccionara. Finalmente, el punto se ha retirado y el portavoz del PP Jaime Lloret ha preguntado sobre la posibilidad de que, si tenía que ausentarse Gil, el debate se hubiera producido antes, algo a lo que el secretario municipal ha contestado afirmativamente. Pero finalmente, la propuesta ha quedado aplazada y sin fecha ya que al retirarse del orden del día no es obligatorio que vuelva a ir en el próximo pleno del Ayuntamiento.

Fuentes municipales explicaron después que la razón de la retirada estaba basada además en que se está "a la espera de que Conselleria se pronuncie sobre el asunto" de la retirada del topónimo "Villajoyosa" como nombre oficial del municipio para saber cuáles son los plazos administrativos a seguir a partir de ahora tras haberse aprobado en septiembre dejar solo como nombre oficial el de La Vila Joiosa.

Pero para el PP y Cs, quienes se han mostrado en contra de esta cuestión desde que se planteó al pleno, las razones de la retirada son otras. En un comunicado tras terminar la sesión, ambas formaciones apuntaron que "la presión generada por los ciudadanos, apoyando las acciones realizadas por ambos partidos, hayan sido determinantes para frenar la propuesta". Así apuntaron que como ya pasó en el año 2017, "PSOE y Compromís han fracasado en su propósito ideológico y, ante la presión ejercida por la ciudadanía vilera, se han visto obligados a retirar del debate plenario el punto sobre la eliminación de 'Villajoyosa' del topónimo del municipio".

Cabe recordar que hace 3 años, también con el socialista Andreu Verdú como alcalde, la moción fue rechazada. Entonces, el portavoz de Gent per La Vila, Pedro Alemany, que también gobernaba junto a Verdú en un tripartito formado por PSOE, EU y Gent per La Vila, unió su voto a los de PP y Cs e impidió a sus socios sacar adelante la propuesta, justificando su rechazo en que, antes de elevar dicha moción al pleno, "se debería haber hecho una consulta al pueblo, a los vecinos, porque de lo que se trataba era de eliminar el nombre Villajoyosa de un plumazo sin ni siquiera haber preguntado a los ciudadanos su opinión". Alemany abundó hace tres años en este asunto manifestando, además, que el topónimo Villajoyosa "es muy conocido en toda Europa y en todo el mundo y los concejales solos no podemos decidir de un día para otro que no sea oficial". Pero su firme postura de hace tres años no fue la misma en el pleno de septiembre donde votó con sus socios de gobierno para aprobar la misma.

"Con independencia de las llamativas formas utilizadas", tanto PP como Cs se han mostrado "enormemente satisfechos por la retirada del punto" y dan como explicación que "se debe al masivo rechazo mostrado por los vileros". Y van más allá. Según ambas formaciones, "incluso alcanzaría a algunos miembros del propio equipo de gobierno, pues no todos los concejales del tripartito vilero estaban por la labor de eliminar el nombre de Villajoyosa de la denominación oficial de la ciudad".

Cs y PP afirmaron que en la "actual situación provocada por la pandemia este tipo de debates ideológicos solamente contribuyen a empeorar la situación, y que la respuesta social dada a su propuesta de mantenimiento del topónimo bilingüe deja bien claro qué es lo desean los ciudadanos de La Vila. Por eso, una vez más, quieren agradecer a los vileros su movilización en apoyo de esta causa".