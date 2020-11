Los ciudadanos británicos que viven en Benidorm tienen hasta el 31 de diciembre para conseguir su tarjeta de residente y para empadronarse antes de la llegada del Brexit. Así que el Ayuntamiento de Benidorm y otras asociaciones locales están instando a esos residentes a que realicen los trámites antes de ese día y han lanzado varias campañas para concienciarlos sobre los beneficios en ambos sentidos que tiene estar censados en la capital turística, sobre todo cuando llegue la salida de Reino Unido de la UE.

Para ello, el Consistorio realizó una sesión informativa en la que la asociación intercultural Babelia comunicó cómo obtener el permiso de residencia para los británicos. La concejala de Residentes Extranjeros, Ana Pellicer, explicó que la convocatoria forma parte de «las actividades de información y orientación» dentro del marco de la colaboración de España, como miembro de la UE, con este país. Pero además indicó a este diario que pretende explicar los «beneficios que tendrían también al estar empadronados», sobre todo en la parte sanitaria.

Cabe recordar que la comunidad británica es la más numerosa entre los residentes extranjeros de Benidorm. En la actualidad suman 2.946 personas, el 4,14% de los empadronados, según el INE (Instituto Nacional de Estadística). Pero no solo empadronarse y lograr la residencia beneficia a los ciudadanos británicos sino también a la ciudad ya que, con ello, aumenta el número de censados lo que ayudaría a que pudiera ofrecer servicios en base a una población real.

Pero el Ayuntamiento no es el único que está informando a los británicos. Desde hace meses, la Benidorm’s British Businesses Association, presidida por Karen Maling Kwoles, informa a los británicos sobre la necesidad de que presentan la documentación para lograr ese permiso de residencia antes de que acabe el año.

Las consultas se han disparado, indicó a este diario: «en una semana he pedido 70 citas para empadronarse en el Ayuntamiento» y ha tenido largas colas en su oficina para pedir información y solicitar ayuda para el proceso. Y esas solo son las que ha gestionado directamente ella por lo que «puedes multiplicar por dos o tres». Así apuntó que «hasta hace unas semanas la gente no le ha dado importancia y ahora se ven con el tiempo encima».

La responsable de la entidad afirma que «muchas pensaban que podían vivir aquí y ya está; llevan a sus hijos al colegio y ahora algunos no tienen posibilidad de tener la residencia», la mayoría porque no cumplen con los requisitos establecidos y hasta ahora no se habían puesto a completar la documentación. «Hay mucha gente que no va a llegar a tiempo», lamentó.