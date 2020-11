Seis meses han pasado desde que el PSOE de Benidorm lanzara en el pleno por primera vez su propuesta de crear un bono turístico local para atraer turistas a la ciudad. Tras hasta cinco retiradas del orden del día, ha sido en la sesión plenaria de noviembre donde finalmente se ha debatido esta propuesta que ha sido "tumbada" por el gobierno local del PP con su mayoría en el pleno. La razón: los populares consideran que, aunque no les parece mal la medida, no es el momento de destinar hasta 6 millones del presupuesto de 2021 a esta cuestión sino a ayudas directas a las familias, autónomos y pymes.

La moción socialista lleva seis meses acudiendo a cada pleno. Desde entonces, lo que en principio era el "pack promocional 'Te mereces Benidorm' ha cambiado dos veces de nombre (la última de ellas hoy mismo cuando el PSOE se ha enmendado a sí mismo para que llevara el nombre de "Benidorm te espera", el eslogan que gasta la Fundación Visit Benidorm en sus campañas actuales para que retorne el turismo). Pero además, se ha modificado en sus condiciones en varias ocasiones, y, sobre todo, en las fechas porque en un principio estaba pensado para que fuera hasta el 31 de diciembre de este año.

Así, el pack recogía crear 60.000 bonos municipales de 100 euros para gastar en el municipio y de los que podrían beneficiarse los turistas que se alojasen en cualquier establecimiento turístico de la oferta reglada. A cambio, los visitantes percibirían esos 100 euros para poder consumir en bares, cafeterías, comercios, parques temáticos, salas de fiestas, locales de ocio o eventos. Para desarrollar este pack promocional, la moción preveía que fuera la Fundación Visit Benidorm quien se ocupara de gestionar los bonos, mientras que el Ayuntamiento aportaría los fondos necesarios para atender este gasto valorados en 6 millones de euros, de los cuales el Consistorio asumiría el 50%, mientras que para el 50% restante se solicitaría una subvención finalista tanto a la Generalitat como a la Diputación.

El portavoz del PSOE, Rubén Martínez, explicó en su exposición que la moción incluye ahora que esos bonos funcionen desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2021. Además, pidió que se incluyera en el presupuesto porque es una forma de "ayudar a que despegue la ciudad desde el punto de vista turístico y económico".

Y ahí es donde el PP no lo ve oportuno. En presupuestar esos 6 millones de euros para 2021 y esperar que llegue una subvención; aunque sí han admitido el cambio de nombre de la misma. La portavoz del PP, Lourdes Caselles, explicó que "es una cuantía que tiene que pagar el Ayuntamiento a la espera de una futura subvención de la Diputación de Alicante o del Consell" que podría no llegar. Así indicó que "en junio se dejó sobre la mesa para llevarlo al Patronato de la Fundación Visit Benidorm" donde "no terminaron de verlo" . En cuanto al presupuesto, indicó que "tenemos claro lo que necesitan las familias y autónomos y, por desgracia, ahora mismo son ayudas directas".

Con todo Caselles afirmó que "la moción podría haber prosperado en otro momento" pero que en la actual situación de la ciudad con la mayoría de la planta hotelera y otros alojamientos cerrados, no era el mejor momento. "No vamos a votar a favor, no porque no creamos que puede ser bueno, sino porque las ayudas que se necesitan son otras. No es el momento de este tipo de 'packs".

Por su parte, el portavoz de Cs Juan Balastegui también indicó que "por fin se debate esta moción" después de seis meses y que "toda iniciativa para ayudar es bien acogida, pero hay que ver la situación y posibilidad de cada momento. Así indicó que "son los técnicos los que tienen que decir la viabilidad de la misma" y que hay "otras prioridades". El portavoz socialista volvió a pedir el apoyo para la moción, pero no lo consiguió y fue rechazada con la mayoría de los 13 votos del PP mientras que Cs se abstuvo.

Ya para terminar, la formación naranja hizo su propia propuesta: crear bonos para las familias empadronadas, sin fecha concreta de empadronamiento en la ciudad, para que puedan canjearlos en los establecimientos del municipio a fin de incentivar la economía local. Una idea que no sentó bien al alcalde del PP Toni Pérez; no por el fondo en sí, sino porque alegó que de algo similar había hablado con Balastegui "en una conversación privada" y que el portavoz de Cs había hecho público como propuesta, así que entre ambos se inició una discusión sobre este asunto en la que cada uno explicó su versión de los hechos.