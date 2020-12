El acto de clausura del XX Foro Internacional de Turismo de Benidorm se abría con una charla del arquitecto urbanista Oscar Tusquets sobre el Plan de Urbanismo de Benidorm de 1956 como precursor de los ODS. Tusquets abrió su intervención señalando “su fascinación por Benidorm”, recordando que surge en 1976 cuando las vanguardias del urbanismo y la arquitectura se dan cita en Benidorm, de la mano de Mario Gaviria, para analizar “el invento Benidorm”. Porque Benidorm, explicó Tusquets “es el invento frente al problema del urbanismo masivo”, y aporta la solución.

“A lo largo de los años he ido comprendiendo aún mejor lo que es Benidorm” y prueba de ello es la colección de trabajos que ha dedicado a la ciudad y que resumió en la exposición ‘Gran Benidorm’, que recorrió, con notable éxito, Londres y Barcelona antes de recalar en esta ciudad. Elogió Tusquets el urbanismo de Benidorm porque “Benidorm no tiene suburbios; Benidorm no tiene una urbanización que se degrade”. Aplaudió la densidad edificatoria señalando que se trata “de un urbanismo muy ambicioso que en un momento de clarividencia optó por edificar en altura, con una ordenanzas simplísimas que son la clave de su éxito” que posibilitan una ciudad “donde se puede ir a pie a todos lados”.

Prometiendo volver en breve a Benidorm para continuar su exposición, cerró su intervención resumiendo Benidorm como “un conjunto de edificios esbeltos que no bloquean ni el soleamiento ni las vistas al mar”. Tras su ponencia, el secretario Autonómico de Turismo, Francesc Colomer, agradecía a organizadores, Ayuntamiento de Benidorm, participantes y a la ciudad la celebración del Foro en un año difícil, “en el que todos hemos tenido que negociar límites”, y en el que Benidorm, destacó “lo vio enseguida, ejerció de Benidorm y asumió el liderazgo”.

Colomer destacó en su intervención que “siempre aciertan quienes supieron ver los cambios” y puso como ejemplo a Benidorm que “con sus actuaciones desde mediados de marzo, moduló y preservó la marca y aún mantiene la estrategia viva”, calificándola como “la ciudad que nunca se rinde” y recordando que Benidorm está en los planes de sostenibilidad. El secretario de Turismo auguró para el conjunto de la Comunitat Valenciana “una remontada de equipo, donde el ánimo lo imprime Benidorm” y agradeció a HOSBEC su “generosidad y ejemplaridad” por compartir información y datos “para salir juntos de esto”, como otro ejemplo de liderazgo surgido en la ciudad de Benidorm durante esta crisis. "“Benidorm lleva dándonos décadas de innovación continua”, y felicitándose por el desarrollo del foro y porque “el Turismo esté en la agenda de la reconstrucción”.

El alcalde Toni Pérez fue el último en hablar y destacó “la idoneidad de la cita y lo necesario de la misma en estos momentos”, con récord de inscripciones y donde los debates de las mesas han evidenciado “que hay confianza en la recuperación”. Y para asegurar esta, el alcalde hizo un llamamiento “a la responsabilidad para que en la próxima primavera volvamos a sentir el turismo en toda su intensidad”.

Pérez destacó la necesidad de “abrir la actividad turística, aplicar los protocolos eficientes, atender las recomendaciones y alertas de este foro y comunicar más y mejor lo que hacemos”. Patente ha quedado, recordó el alcalde, que “somos sostenibles y eficientes”, y que los ODS son “una oportunidad y un buen guión para estructurar las hojas de ruta de los destinos turísticos, como ha hecho Benidorm”. Insistió en la gestión de playas y en la necesaria adaptación al cambio climático, reclamado, acto seguido, como ha señalado el foro, “que las Administraciones agilicen la canalización de las ayudas para la recuperación”.