El Ayuntamiento de Altea aprobó en su pleno ordinario, celebrado la pasada semana, el presupuesto municipal para el año 2021 con una previsión de ingresos de 32.175.237 euros, una previsión de gasto de 31.967.815 euros, y un superávit de 195.421 euros con los votos favorables de Compromís y el PSOE, la abstención de Ciudadanos y el voto en contra del PP. La edil de Altea amb Trellat, Anna Alvado, no asistió por motivos personales.

En la sesión plenaria, la concejala de Hacienda, Xelo González, señaló que los presupuestos que se llevaban para su debate y aprobación “son continuistas y acordes con las acciones y proyectos que hemos llevado a término estos años atrás: muy social y orientado a las personas“.

En el debate, la edil indicó que “las partidas que más han visto incrementadas su cuantía han sido las destinadas a fomento de la ocupación e inserción laboral, en la que se invertirán 30.000 euros; la de Educación, cuya partida ha pasado de los 277.500 euros del ejercicio anterior a los 348.200 euros; y en Bienestar Social que se ha aumentado la partida de asistencia social por emergencias en 86.000 y la partida de bienestar animal que se ha dotado de presupuesto propio, además de un destacado aumento en 150.000 euros de la partida de emergencia social”.

Respecto a obras e inversiones, que también han visto incrementadas sus partidas, González citó algunas de ellas como “las obras de mejora en las calles Convent, Camí de l’Horta y L’Alfàs del Pi. El núcleo histórico con alumbrado por energía solar, los lavapiés en las playas, la climatización del Archivo Municipal y del Centro Cultural de Altea la Vella, así como el aumento de las partidas destinadas a mantenimiento y limpieza de los edificios públicos”.

Respecto al fondo de contingencia, que es el colchón de seguridad del que se puede hacer uso para atenuar el impacto de los imprevistos que puedan surgir durante el ejercicio, la concejala de Hacienda afirmó que “este año será de 156.544 euros”.

Xelo González puso énfasis en la inversión que se destinará a la segunda fase de la regeneración del frente litoral que comenzará en breve. La edil dijo que “en el presupuesto se refleja la financiación de la parte terrestre del proyecto de reforma de la fachada litoral por un importe de 3.195.391 euros, pero no se descarta una bajada de este importe en el concurso de adjudicación hasta que se convierta en 2,5 millones de euros, cantidad que puede ser asumida con el remanente positivo de tesorería. Con lo cual no sería necesario solicitar un préstamo ni financiar el proyecto”. En referencia a ello, González afirmó que “siendo el proyecto más importante de la última década en Altea, no afectará a las inversiones en el municipio ni a los servicios que se prestan a los ciudadanos, ni tampoco supondrá una subida de impuestos para financiarlo”.

Menor deuda bancaria

En la defensa de los presupuestos municipales, la edil de Hacienda aseveró que la deuda bancaria “ha dejado de ser un problema. Ahora mismo tenemos pendiente devolver a los bancos 5,2 millones de euros gracias a una gestión económica bastante acertada que se inició cuando en 2015 comenzamos a gobernar teniendo el Ayuntamiento una deuda bancaria superior a los 20 millones de euros, y otros 20 millones de deuda por reclamaciones judiciales. Todo esto ha quedado atrás, y hemos llegado a los momentos decisivos de estar en condiciones de financiar los proyectos vitales para el desarrollo de nuestro pueblo con un margen de maniobra muy tranquilizador”.

Por otro lado, Xelo González tocó el tema del proyecto urbanístico “Los Puentes del Algar”, en el que el Ayuntamiento tenía que devolver 7 millones de euros al grupo inmobiliario Ballester. La edil afirmó que “el asunto del río ha dejado de ser un problema también. Quedan por devolver 2.745.000 euros, aunque este asunto aún no ha acabado su recorrido judicial”, apostilló.

En el debate, la edil de Ciudadanos, Amalia Campomanes, reclamó más inversión en mantenimiento de las zonas perimetrales y en el fomento del Turismo. Y desde el PP se pidió una bajada de impuestos, bonificaciones para autónomos y PYMES, y una subida de las ayudas a las asociaciones alteanas “que durante la pandemia y en tiempos de crisis o emergencia son las que, junto al departamento de Bienestar Social, prestan ayuda a las familias más desfavorecidas”.