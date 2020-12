Edificios públicos y bares cerrados y anuladas todas las actividades deportivas y culturales. Además, se clausuran las rutas senderistas, especialmente la Ruta del Agua, hasta nuevo aviso. Esta es la decisión que ha tomado el Ayuntamiento de Sella ante la existencia de un brote de coronavirus en este pequeño municipio del interior de la Marina Baixa. Es decir, se plantea un "autoconfinamiento" de todo el pueblo al menos las dos próximas semanas para evitar así el aumento de contagios.

Y es que esta pequeña localidad de cerca de 600 habitantes, según los datos actualizados por Sanidad este martes, ha registrado un PCR positivo en los últimos 14 días. Según las fuentes consultadas por este diario, tras los rastreos y pruebas hechas a los posibles contactos, habrían más positivos, aunque aún no hay cifras de cuántos.

Es por esta razón por la que el Ayuntamiento habría decidido tomar la decisión de dejar en "stand by" a la localidad en los próximos días y pida a los vecinos la "máxima precaución, permanecer en casa y que se evite cualquier contacto personal innecesario", según ha publicado el Consistorio en su perfil oficial de una red social. Así apuntan en ese mensaje que "quedan anuladas todas las actividades deportivas y culturales. Quedan cerradas todas las instalaciones municipales, incluido el Ayuntamiento. Igualmente se clausuran las rutas senderistas (especialmente la Ruta del agua) hasta nuevo aviso".

A este "autoconfinamiento" se han sumado también los bares y restaurantes que "han decidido también cerrar hasta que mejore la situación". El Ayuntamiento añadió en su mensaje que "toda Sella vamos a hacer un gran sacrificio" y lanzó una solicitud a los visitantes y turistas: "que se abstengan de venir durante unos días para superar esta situación lo más rápido posible. Nos lo jugamos todo. Gracias por vuestra comprensión".

Fuentes municipales apuntaron que esta decisión es "un ejercicio de responsabilidad colectiva" y que se ha tomado tras consultar con los vecinos y negocios. Así, se ha propuesto este "parón" para frenar los posibles contagios. La intención es "concienciar" a todo el mundo y que "sean solidarios", tanto los vecinos como aquellos que, sobre todo los fines de semana, eligen Sella y su entorno para caminar o hacer deporte.

Sella no es el primer municipio que decide decretar un "autoconfinamiento" o, al menos, suspender actividades o cerrar instalaciones para frenar el coronavirus. Hace unos días, Tàrbena, que no había registrado ningún positivo en los últimos meses, decidió también suspender toda actividad no esencial, como el mercadillo o las clases a niños y mayores durante unos días y se pidió a los vecinos que extremaran las precauciones. En los últimos 14 días, Sanidad ha comunicado un positivo en esta localidad que se suma a otros dos anteriores, según los datos de la Conselleria.