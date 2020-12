Caminar por Sella estos días es hacerlo en silencio. Las calles de este pequeño municipio de cerca de 600 habitante del interior de la Marina Baixa se han quedado casi vacías y apenas se ve a algún vecino que sale a comprar lo más esencial. La situación sanitaria que vive la localidad ha obligado a los residentes a decidir «autoconfinarse» y a que cualquier actividad o espacio público haya quedado cerrado. También los bares han echado la persiana hasta nuevo aviso tras un brote de coronavirus en el pueblo con 24 positivos, según las cifras de Sanidad.

Fue el Ayuntamiento quien, a través de un bando, lanzó el mensaje a principio de semana: había que encerrarse en casa y parar toda actividad que no fuera esencial. Hasta el edificio consistorial cerró sus puertas y por las calles de Sella solo permanecen abiertos aquellos negocios esenciales: panadería, carnicería, estanco, farmacia o una tienda de ultramarinos. Encontrar a un vecino paseando es prácticamente imposible y aquellos que recorren las calles lo hacen porque no tienen más remedio. Los «corrillos» en las puertas se han sustituido por breves conversaciones con mucha distancia de seguridad y en la plaza, centro de la actividad del pueblo, apenas hay movimiento a media mañana.

Pepi Ortiz regenta una de las tiendas del pueblo. Mientras «despacha» a uno de los vecinos otra espera en una silla. «Yo llevo doble mascarilla, tengo un poco de miedo», afirma, pero «tenemos que estar abiertos». Cada poco tiempo lava sus manos y mantiene la distancia. «Los clientes cumplen mucho, no puede haber más de dos en la tienda. La gente viene a comprar pero muchos también tienen miedo». Y es que «somos un pueblo pequeño con mucha gente mayor» y eso les preocupa por si el brote afecta a los más mayores. «Yo acabo de trabajar y me voy a casa, no salgo para nada», indicó.

Como ella, otros negocios se mantienen abiertos para dar servicio a los vecinos: «Tenemos poca clientela. No solo tenemos miedo por el coronavirus, también por el negocio, hay que seguir pagando», indica otra de las propietarias de un local. Ella antes abría todos los días y ahora «cierro a mediodía el sábado y el domingo». En una de las calles, tres vecinas hablan alejadas más de dos metros y con mascarillas: «Se veía venir, hay mucha gente los fines de semana. Los domingos los coches ni cabían y todos en la plaza. Pasaban grupos grandes sin mascarilla», indicó a este diario una de ellas. «Estábamos tan tranquilos, sin ningún positivo y mira ahora», añadió otra.

El brote de Sella ha dejado 24 positivos, según los datos de Sanidad, algunos de ellos fuera de la localidad. Pero entre contagios y cuarentenas por contacto, muchos vecinos están haciendo cuarentena en sus casas. Debido a ello, el Ayuntamiento decidió pedir ese «autoconfinamiento» y cerró espacios públicos y rutas senderistas como la Ruta del Agua que cada fin de semana atraía a muchos visitantes. De hecho, el Ayuntamiento apeló a los turistas en su bando a que se abstuvieran de visitar la localidad en estos días.

Los bares decidieron cerrar por la situación. Mesas recogidas y persianas cerradas con carteles explicando lo ocurrido y mensajes en redes sociales sobre la decisión que han tomado tras los positivos de algunos de sus camareros. Un cierre que afecta a los negocios y a los vecinos que esperan que todo quede en algo leve y pase pronto. Mientras, seguirán en casa y guardarán las distancias.