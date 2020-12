La empresa concesionaria de la gestión del agua en Benidorm, Hidraqua, ampliará hasta finales de junio el estudio de la presencia del nuevo coronavirus en la red de aguas residuales de Benidorm, un proyecto que se puso en marcha de forma pionera en la ciudad en la oficina de Dinapsis y que ya está implantado en más de una treintena de municipios. Así lo han anunciado esta mañana el director general de la compañía, Francisco Bartual, y el alcalde de la ciudad, Toni Pérez, quien han destacado la relevancia de este proyecto, denominado City Sentinel, para la obtención de información y la toma de decisiones desde que comenzó la crisis sanitaria.

Bartual y Pérez han participado en un encuentro virtual con los medios de comunicación, donde además de este anuncio también han hecho balance del año que está a punto de finalizar y han avanzado algunas de las inversiones en los que ambos organismos trabajan de cara a 2021 en Benidorm. Entre ellas, el desarrollo de un proyecto "colosal" para que la ciudad turística pueda disponer de una planta desaladora, que se construiría en la zona de Poniente con cargo a los Fondos de Recuperación europeos y que permitiría a Benidorm ser "autosuficiente" y no tener que depender de la pluviometría o de la compra de caudales externos para tener asegurado el suministro hídrico.

El alcalde ha explicado que éste sería un "proyecto de futuro" desarrollado de la mano de esta compañía, mientras que el director general de Hidraqua ha afirmado que "ahora mismo no habría necesidad de esta planta, pero Benidorm no se puede permitir tener problemas de abastecimiento en unos años y no haber hecho nada por evitarlo. Es una ciudad y una marca muy potente tanto a nivel económico como turístico".

Por lo que se refiere a otras infraestructuras que estarían previstas dentro del plan de inversiones de Hidraqua para 2021, también destaca la renovación de infraestructuras hídricas en la calle Roma; la renovación de infraestructuras en la calle Mallorca, entre la calle Ibiza y la avenida del Mediterráneo, que además de una mejora de todo el subsuelo también incluiría una mejora de la escena urbana en este importante vial del "corazón" de la zona inglesa; la renovación del colector de aguas residuales de la calle Atocha, que da servicio a todas las viviendas del barrio Foietes-Colonia Madrid; así como la renovación integral de la vía de Emilio Ortuño, dando continuidad a la obra ya ejecutada en Orts Llorca.

Otra de las líneas de trabajo que llevará a cabo Hidraqua será la ampliación de la implantación de contadores digitales en viviendas y establecimientos, de modo que todo Benidorm pueda disponer de este sistema de telelectura en un plazo máximo de dos años.

Garantizar el abastecimiento

Con respecto al balance de 2020, Francisco Bartual ha explicado que ha sido un año "difícil", donde lo prioritario a partir de marzo fue "cuidar a nuestros trabajadores y velar por la continuidad del servicio", a lo que ha agregado que durante la etapa de confinamiento una posible falta de agua potable "habría hecho doblemente complejo el momento".

Por su parte, Toni Pérez ha destacado que a pesar de que el consumo de agua ha disminuido durante este año entre un 25 y un 30%, "esto no ha impedido que Hidraqua mantuviera el nivel de excelencia" en la gestión del agua, que ha calificado como "brillante, necesaria, esencial y básica". Asimismo, Pérez ha destacado que gracias a la gestión del big data se puede saber que "el consumo ha caído entre un 25 y un 30%, pero la actividad de la ciudad ha caído muchísimo más", lo que a su juicio demuestra "que Benidorm, pese a tener poco más de 67.000 ciudadanos censados, no ha bajado de los 125.000 residentes ni en los momentos más duros del confinamiento". Por eso, el primer edil ha aprovechado para reclamar mayor financiación por parte del Estado, lamentando que se esté produciendo una "infrafinanciación en los lugares donde la gente quiere vivir".