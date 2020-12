La patronal turística de la Comunidad Valenciana, Hosbec, ha reclamado hoy al Gobierno central agilizar las ayudas destinadas al sector turístico para que éstas no se conviertan en una ayuda "post mortem" para muchas empresas del sector, que atraviesan uno de los momentos más complicados de su historia debido a la crisis sanitaria provocada por el covid-19. Así lo ha trasladado esta mañana Toni Mayor durante el acto navideño organizado por esta agrupación, que se ha desarrollado de manera telemática desde Benidorm, debido a las restricciones por la pandemia.

El presidente de la asociación empresarial ha indicado que el balance del 2020 "no puede ser más negativo" y ha destacado que la aparición de una nueva mutación del virus en Reino Unido, el cierre de fronteras, una gran presión sanitaria y el Brexit han acabado por "enterrar" las pocas esperanzas de reservas anticipadas que tenía el sector de cara a la Navidad y para los próximos meses.

De hecho, los datos que manejan los hoteleros apuntan a que el retorno de la actividad turística no se iniciará hasta encontrarnos "a las puertas del verano de 2021", en junio, "si no pasa nada", aunque todo indica que el turismo no regresará a los niveles de 2019 "hasta el 2022 o quizá en 2023".

En medio de este "desastre", Mayor ha reclamado la extensión de los ERTE "sin fecha de caducidad", con una "flexiblidad" que permita ir retirándolos conforme avance la demanda, y ha advertido que si las ayudas al sector llegan en 2022 o más tarde, para muchas empresas serán "ayudas post mortem". "El Estado tiene que dar dinero a las industrias más tocadas, como están haciendo otros países. Estamos viviendo algo excepcional, estamos en la peor recesión que vamos a recordar en siglos", ha recalcado el dirigente empresarial.

Mayor ha criticado que el Gobierno por "delegar la responsabilidad sanitaria en las CCAA y no habilitarlas de financiación a fondo perdido" algo que, a su entender, es "desatender de un modo irresponsable". Así ha instado a la Administración a ser "valiente" y "gastar" en la industria para evitar quiebras y suspensiones de pago.

Igualmente, ha asemejado la situación actual a un escenario bélico. "Estamos en guerra y hay que gastar, hay que generar deuda, ya que estamos en la peor recesión de la historia. Lo de 2008 va a ser un aperitivo comparado con los efectos que va a tener esta crisis" en el turismo, ha augurado.

En este escenario, Hosbec ha planteado una estrategia de recuperación basada en el impulso de infraestructuras, en la innovación tecnológica, la sostenibilidad, el capital humano y la reactivación de los mercados.

La secretaria general de Hosbec, Nuria Montes, ha sido la encargada de detallar los puntos de esta 'hoja de ruta'. En infraestructuras, la patronal hotelera reclama el impulso del Corredor Mediterráneo que alivie una AP7 "saturada" de camiones, inversiones para la reformulación de espacios como el Centro Cultural de Benidorm o el Palacio de Congresos en Alicante o una inyección de modernización de los destinos turísticos maduros.

El tercer carril de la A70 y la liberalización de la AP7 en la circunvalación de Alicante para descongestionar esta A70 son actuaciones también prioritarias para la entidad.

En materia de sostenibilidad, Hosbec apuesta por trabajar por la descarbonización y asegura que "el 90% de la planta hotelera puede reducir su consumo de energía a la mitad". Su objetivo es que en 2030 toda la energía que consuman provenga de renovables.

En cuanto a la reactivación de los mercados, Nuria Montes ha asegurado que hoteles y destinos están "preparados" para poner en marcha, cuando la situación sanitaria lo permita, los corredores turísticos para recibir turistas en entornos seguros. Para ello confía en que la vacuna haga su efecto protector y se implanten de forma generalizada test baratos, accesibles y fiables que permitan la reactivación de la conectividad y la movilidad.

Según Montes, existe "mucha demanda estancada" de personas que han ahorrado en este tiempo y un mercado "senior" en perfectas condiciones que no ha perdido su poder adquisitivo y hay que empezar a "explorar" experiencias que ofrecer.

Precisamente, con esta "demanda estancada" Toni Mayor cree que "es posible que ocurra como después de la Primera Guerra Mundial y volvamos a reeditar 100 años después los felices años 20, con una explosión de consumo y de alegría en el entorno europeo una vez superada esta crisis".

Por último, el presidente de Hosbec también ha querido resaltar la labor de los "héroes del turismo": los establecimientos que, a pesar de las circunstancias, contiúan abiertos y los que, además, están invirtiendo en la renovación de instalaciones. De hecho, desde la patronal se cifra la inversión hotelera en este año en más de 60 millones de euros.

Inteligencia empresarial para los hoteles

En materia de innovación tecnológica, Hosbec ha dado a conocer 'Biotrend', su proyecto estrella de la transformación digital y que es fruto de la colaboración público-privada, junto a la Generalitat.

Esta plataforma que conecta en tiempo real los PMS (sistemas de reservas) de establecimientos hoteleros permite disponer de información detallada y actualizada "a tiempo real", de las reservas, de ingresos, ocupación, compararse con un 'set competitivo' y hacer previsiones a doce meses vista, todo con el objetivo de poder tomar decisiones empresariales estratégicas.

Por el momento, ya son 60 los establecimientos hoteleros de la Comunidad Valenciana que se han incorporado a la plataforma y se espera poder duplicar esta cifra en 2021.

Al respecto, el secretario autonómico de Turisme, Francesc Colomer, ha explicado que esta herramienta es "ejemplo de la colaboración publico-privada, con la que avanzamos hacia la economía del conocimiento y de la inteligencia turística" y ha hecho hincapié en que "desde la convicción colectiva debemos aliarnos con la innovación".

Colomer ha destacado que "es un propósito de inteligencia colectiva y eficiencia ser capaces de programar desde aquí un seguimiento efectivo de toda la cadena de valor", y ha recordado que "no hemos venido aquí a gestionar rutina ni a dejar nada en manos de otros".

"La decisión más valiente"

Por su parte, el alcalde de Benidorm, Toni Pérez, ha destacado el trabajo que ha realizado Hosbec durante este año para "volver con fuerza" cuando pase la pandemia y ha agradecido a la patronal hotelera el haber estado durante los momentos más difíciles al pie del cañón para gestionar todos los inconvenientes surgidos desde la declaración del estado de alarma, el pasado marzo.

Pérez, de hecho, ha puesto como ejemplo la decisión de cierre de todos los hoteles y establecimientos turísticos de la ciudad, que se acordó el 15 de marzo con un plazo temporal de 72 horas. Ello llevó a que todos los establecimientos hubiesen cerrado sus puertas el 18 de marzo, ocho días antes del plazo fijado por el Gobierno centra: "Fue una de las decisiones más valientes que puede adoptar nadie, poniendo en juego su patrimonio, porque de lo que se trataba era de salvar la vida de las personas, de proteger Benidorm", ha dicho. .