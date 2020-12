El pleno del Ayuntamiento de Benidorm ha aprobado este miércoles, con el voto en solitario del gobierno local, del PP, el presupuesto municipal para el ejercicio 2021, que alcanza los 115.470.629,53 euros en el apartado de gastos y los 116.632.811,50 euros en el de ingresos, arrojando un superávit de algo más de 1,1 millones.

La concejal de Hacienda, Aída García Mayor, ha explicado que estas cuentas surgen en una “situación condicionada por la pandemia” y orientan la acción del Ayuntamiento a contribuir a “superar la crisis”, ayudando “a la población residente, a las familias de Benidorm” y colaborando “en la reactivación de la economía local”.

La aprobación del presupuesto se ha abordado en la sesión como despacho extraordinario, incorporada en la ampliación del pleno firmada el lunes por el alcalde, Toni Pérez, y cuya urgencia se ha ratificado en el mismo pleno.

García Mayor ha destacado que el de 2021 “es el primer presupuesto que se elabora tras la cancelación anticipada del Plan de Ajuste”, y que el mismo “vuelve a elevar el techo de gasto social de la historia del municipio, superando los 25 millones de euros, reservando más de 6,2 millones para ayudas directas a las familias y al tejido productivo” a los que “se suman el resto de recursos para gastos y atención social, como puedan ser becas o prestaciones de Bienestar Social y Empleo y otras áreas, hasta superar los 25 millones de euros en políticas y recursos sociales”.

No obstante, la edil ha remarcado que “las partidas de gasto social, especialmente las ayudas, son ampliables en caso de que el Gobierno de España autorice a los Ayuntamientos a utilizar para este fin el remanente de Tesorería”.

Además, el presupuesto recoge “un incremento de las inversiones, que se sitúan en 24,2 millones de euros”. De estos, 15.093.325 euros los aportará directamente el Ayuntamiento, mientras que los 9.498.408,10 euros restantes proceden de aportaciones de otras administraciones públicas y de los agentes urbanizadores de los planes parciales El Murtal e Industrial y vinculados a los desarrollos de estos suelos.

La titular de Hacienda ha aclarado que “el incremento de las inversiones” viene marcado por “el impulso de los proyectos que cuentan con subvenciones de las diversas administraciones, tanto europeas, como nacionales, autonómica y provincial” para iniciar las actuaciones incluidas en la EDUSI o las financiadas por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía. En total “más de 7,5 millones de euros”.

Asimismo, García Mayor ha informado que la aportación municipal se sufragará a través de préstamos bancarios, cuantía que se minorará en el mismo importe que se obtenga de remanente de Tesorería una vez se liquide el presupuesto de 2020 –en marzo-, y que se espera que ascienda a varios millones de euros.

Por lo que respecta al Presupuesto Participativo, la partida destinada a las propuestas vecinales alcanza en 2021 “un record de inversión, con 605.000 euros”, por encima del 5% que marca la reglamentación local, y que “se destinarán a las propuestas trasladadas por los vecinos”, ha explicado la edil.

Previamente al debate del presupuesto, se han votado las enmiendas planteadas por los dos grupos de la oposición. Por unanimidad, se ha aprobado una enmienda de Cs para incrementar en 10.000 euros la partida destinada a Protección Civil; así como otra del mismo grupo para aumentar en 30.000 euros los recursos destinados a actividades de concienciación y detección de la violencia de género en centros educativos.

Sobre el resto de enmiendas de la oposición, cuatro del PSOE y otras doce de Cs, García Mayor ha explicado que “casi la totalidad de las enmiendas planteaban detraer recursos de inversiones municipales incluidas en la EDUSI para inyectar esos fondos en el capítulo 2”. No obstante, “el gobierno de España sigue sin permitirnos financiar gastos de los capítulos 2 o 4, aunque sean ayudas, ni con nuestros ahorros, el remanente, ni con préstamos bancarios, solo inversiones en obras financieramente sostenibles, que es justamente como se va a costear la parte de esos proyectos EDUSI incluidos en el anexo de Inversiones que corresponde al Ayuntamiento”. En consecuencia, “técnicamente y con la Ley en la mano las enmiendas presentadas por la oposición no se pueden aprobar”.

Además, la edil se ha referido a que “los calendarios de los proyectos a ejecutar de la EDUSI están consensuados con el Estado y su incumplimiento -no acabarlos a tiempo por falta de fondos-, supondría perder la subvención europea”, que para los próximos tres años asciende a 10 millones.

Desglose del capítulo Inversiones

Entre las 45 inversiones recogidas en el anexo del presupuesto, 15 corresponden a proyectos de carácter plurianual y que, en consecuencia, se iniciarán este año y se completarán en ejercicios posteriores. Entre ellos se encuentran los tres proyectos vinculados a la EDUSI: la adecuación de diferentes barrios como Alfredo Corral y parte alta de l’Aigüera y Els Tolls -2,1 millones-; la remodelación y reconversión de la Plaza de Toros en hotel de asociaciones, centro cívico y social -2,5 millones en 2021-; la construcción del albergue en el Parque de la Séquia Mare -1,2 millones- y otras actuaciones en la vía pública -3,3 millones-. También con carácter plurianual están los proyectos de energías renovables y sostenibilidad subvencionados por el IDAE –más de 4,3 millones-.

Además, con recursos 100% municipales, se iniciará la ampliación del cementerio -1,2 millones en este ejercicio-, y la tranviarización de Benidorm con la supresión de los pasos a nivel –750.000 euros-. El presupuesto incluye además 2,4 millones para los accesos al polígono industrial.

Entre los proyectos que se ejecutarán íntegramente en 2021 destacan la creación del Aula del Mar en el solar donde estaba la casa de José Martínez Alejos, en primera línea de la playa de Levante, que se ejecutará dentro del Plan de Sostenibilidad Turística y está valorado en 660.592,99 euros; el equipamiento del Centro Cultural -920.000 euros-, la mejora de l’Hort de Colón -105.000 euros-.

Críticas de la oposición

El debate del presupuesto municipal ha estado plagado de críticas de la oposición hacia el gobierno local, al que tanto PSOE como Cs han acusado de falta de diálogo, falta de voluntad para llegar a consensos, y le han reprochado que, a juicio de ambos partidos, haya destinado "mucho dinero a obras y poco a ayudas sociales".

El portavoz socialista, Rubén Martínez, ha lamentado que "a pesar de las circunstancias tan duras que estamos viviendo, y a pesar de los innumerables ofrecimientos realizados para consensuar los presupuestos, nos hemos encontrado a un PP enrocado que no ha querido escuchar a nadie y que no se ha dignado ni siquiera a negociar lo mínimo. Pensaba que iban a estar a la altura, pero me he equivocado", tras lo que también ha criticado que no se aceptara ni una sola de las enmiendas planteadas por su grupo, que preveían elevar por encima de los 10 millones las ayudas a familias y a empresas por el covid-19.

Mientras, el portavoz de Ciudadanos, Juan Balastegui, también ha lamentado que el gobierno local les entregada el borrador del presupuesto el día 23 de diciembre "por la tarde, cuando teníamos por medio Nochebuena, Navidad y el fin de semana" y que tan solo haya habido dos días hábiles para poder estudiar con profundidad las cuentas y consultar dudas con los técnicos. "Nos hubiera gustado que hubiesen tenido más en cuenta a la oposición", ha dicho Balastegui, para también afirmar que este presupuesto "no es un presupuesto acorde a la situación generada por la pandemia".