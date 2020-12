La principal asociación empresarial hotelera de la Comunidad Valenciana, Hosbec, ha reaccionado con desolación tras recibir la negativa del Consell a su propuesta de que la cena de Nochevieja para los turistas alojados en los hoteles pudiera estirarse 15 minutos más para poder recibir el año comiendo las uvas de la suerte. La Generalitat, siguiendo la directrices de la Conselleria de Sanidad, no ha decidido y el decreto que regula el toque de queda no se toca con lo que, en la práctica, las zonas comunes comunes se consideran calles. La patronal considera que no contemplar “esta excepcionalidad planteada es ignorar y menospreciar a los pocos clientes y turistas que han reservados sus vacaciones de Navidad en nuestros hoteles y establecimientos, no ajustándose a los criterios de hospitalidad y de servicio de calidad que presiden la política turística” .

Para los hoteleros se trata de “una decisión tan absurda como que, por ejemplo, en cualquier establecimiento se puede celebrar la Nochevieja según el horario griego (las 23 horas en España) sin ningún tipo de problema y a los hoteles se les prohíben 15 minutos para las uvas”. Los hoteles de la Costa Blanca que siguen abiertos tienen una ocupación del 30% en Nochevieja, cuando hace diez días era del 80%.

Hosbec remitió la semana pasadas a las autoridades sanitarias y responsables de Salud Pública del Consell una petición de flexibilización del horario de las restricciones de movilidad y servicios de hostelería y restauración para la próxima Nochevieja, de aplicación exclusiva a los clientes alojados y hospedados en establecimientos hoteleros y alojamientos turísticos.

A raíz de la publicación de la resolución de 18 de diciembre de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, se estipuló el cierre de todos los establecimientos de hostelería y restauración a las 24:00 horas del próximo jueves 31 de diciembre.

“En nuestra petición, realizamos una argumentación con todas las garantías de seguridad, sólida y teniendo en cuenta que en el ámbito de la Comunidad se encuentran abiertos un número de valientes hoteles y alojamientos que han apostado mucho esfuerzo económico y humano por mantenerse operativas en las actuales circunstancias”, apuntan desde Hosbec.

Estos establecimientos han comercializado, sobre todo entre ciudadanos residentes en la propia Comunidad Valenciana, estancias que incluyen la cena de Nochevieja, “con el cumplimiento de estrictas medidas de seguridad. Toda la comercialización se ha realizado sobre las primeras medidas que decretó ese Gobierno para las fiestas navideñas (Resolución de 5 de diciembre que autorizaba la apertura hasta la 1:30hs), por lo que la modificación anteriormente descrita ha sido sobrevenida por circunstancias que poco o nada tienen que ver con la actividad hotelera”.

“Recalcamos con claridad que durante su estancia, el hotel o alojamiento se convierte en el domicilio del cliente y que la hospitalidad es uno de los valores que la Comunitat Valenciana ha elevado como claves en nuestra competitividad. En nuestra opinión, no nos parece adecuado ‘castigar’ a los clientes alojados, imponiéndoles la obligación de tener que pasar esos pocos minutos de tanta sensibilidad social y significado familiar encerrados en sus habitaciones sin poder compartir el inicio del año nuevo con sus familiares y el resto de clientes alojados en el establecimiento”..

Además, según Hosbec, no existe ningún riesgo ni trato diferencial con otras empresas de hostelería puesto que los clientes alojados en hoteles no van a deambular por las calles de regreso a sus hogares tras las campanadas, sino que circularán pocos minutos por el interior de un edificio o complejo completamente controlado, vigilado y con estrictas medidas de seguridad, llegando en pocos minutos a sus habitaciones.

Además, todos los establecimientos ya han limitado al 30% del aforo en interiores y al 50% en exterior la capacidad de acoger clientes, por lo que el distanciamiento y medidas de seguridad están más que contempladas y garantizadas.

“Nuestra petición era muy prudente y muy sensata. Se pedía flexibilizar el horario de cierre de los servicios de hostelería en establecimientos hoteleros y alojamientos turísticos para la noche del día 31-12 a 01-01, ampliando el régimen general en 30 minutos adicionales con las siguientes condiciones: