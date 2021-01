Altea lo tiene todo preparado para recibir a los Reyes Magos este martes de una manera muy especial, y distinta a los años anteriores a causa de la pandemia del COVID-19 y las medidas sanitarias correspondientes. Para ello, la Concejalía de Fiestas, la Federació de Moros i Cristians Sant Blai y las comisiones de las fiestas patronales del Cristo del Sagrario, en Altea, y de Santa Ana, en Altea la Vella, han preparado, y organizado, la llegada virtual de Melchor, Gaspar y Baltasar como paso previo a la visita que realizarán Sus Majestades de Oriente por las casas del municipio durante la noche más mágica para los niños y niñas mientras duermen.

La concejala de Fiestas, Marta Lloret, afirmó este lunes que los Reyes Magos entrarán al pueblo a primera hora de la tarde del martes 5 de enero para dirigirse al Casal Fester, situado en la primera planta de la Casa de Cultura. “Desde ahí, se iniciará a las 19 horas la retransmisión a través del canal de Youtube que el Ayuntamiento de Altea tiene en dicha plataforma digital, donde se podrá visualizar la llegada de los Reyes Magos virtualmente y escuchar sus mensajes dirigidos a todos los vecinos de Altea, especialmente a los más pequeños”.

Marta Lloret indicó que el pasado 21 de diciembre “el Paje Real visitó los cinco colegios públicos de Altea para recoger las cartas que habían escrito los casi tres mil alumnos del municipio pidiendo sus deseos y regalos”. De igual modo, la edil de Fiestas manifestó que “ese año tan espacial para todo el mundo no podían faltar en Altea los tres Reyes Magos, por lo que me puse en contacto con ellos para que vivieran a saludar a los niños”. De ese modo, la Marta Lloret indicó que “los Reyes Magos me anunciaron que no podrán salir a la calle en la cabalgata de cada año, y añadieron que los niños y niñas de Altea tienen que seguir comportándose igual de bien como hasta ahora, siendo igual de responsables y quedándose en casa porque desde los ordenadores, teléfonos móviles, o tablets podrán verlos y escucharlos de manera on-line, porque, como saben, han de mantener intacta la ilusión de los pequeños que tras verlos y escucharlos este martes sabrán que irán después a sus casas a llevarles los regalos mientras duermen”.