Benidorm monitorizará el alcantarillado para detectar vertidos ilegales

Detectar los vertidos no autorizados en la red de alcantarillado, localizar los puntos donde se tiran e identificar a los infractores. Este es el objetivo que se ha marcado el Ayuntamiento de Benidorm para que la calidad de su agua siga siendo la misma y, sobre todo, para que los costes de depuración no aumenten debido al trabajo «extra» que hay que hacer cuando se producen este tipo de vertidos. Así que, para ello, monitorizará toda la red de la ciudad y podrá así controlar que no se realicen estas prácticas.