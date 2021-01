Benidorm y FGV proyectan soterrar el tráfico en Beniardá y tranviarizar el tren

Así lo explicó a este diario el alcalde de Benidorm, Toni Pérez, quien indicó que ambas actuaciones forman parte de un mismo proyecto que será asumido por ambas administraciones. Y es que la ciudad lleva años pidiendo una solución para la avenida Beniardá y el resto de pasos a nivel y ya había planteado en más de una ocasión la necesidad de que los trenes pasaran por esa zona como si fueran tranvías. «Había varias soluciones sobre la mesa», añadió el primer edil. Pero finalmente será este «macroproyecto» el que se llevará adelante entre ambas partes: «se harán de forma paralela. FGV tiene que hacer el proyecto del soterramiento y el Ayuntamiento hará la tranviarización». Para ella, el Consistorio ha consignado ya 1,5 millones de euros en el presupuesto de 2021 y 2022. Así, las obras está previsto que arranquen este año.

La actuación millonaria que asumirá FGV incluye soterrar el tráfico rodado en la avenida Beniardá. Es decir, se hará un paso por debajo para los vehículos y por arriba seguirá pasando el tren pero ya «tranviarizado». Y además se crearán vías de servicio para poder acceder a la zona. «Se eliminarán las barreras, los usuarios ya no tendrán que cruzar las vías como ahora», todo ello unido a una urbanización de la zona sobre el paso para los vehículos que permitirá a los vecinos y comercios poder seguir accediendo a los mismos. «Mejoraremos toda la zona, será un gran cambio que además solucionará los problemas de movilidad», indicó Pérez. Todo ello irá unido a la tranviarización de la línea, pero no solo en Beniardá, sino también en el paso a nivel de la avenida de Andalucía y en la propia Estación Intermodal situada frente a la estación de autobuses.

El alcalde indicó que con este proyecto se «dejará toda la línea como ahora funciona hasta la estación de Benidorm» desde Alicante capital. Y es que ahora, desde ahí hasta Dénia, la línea no tiene ese sistema, por lo que, en cada paso a nivel, se bajan las barreras cada vez que va a pasar un tren, provocando que tengan que parar vehículos y peatones. «En época del PP en la Generalitat se hizo todo hasta Benidorm. Pero con el cambio de gobierno autonómico, el criterio cambió y se decidió empezar desde Dénia y no seguir desde aquí», indicó el primer edil. En el municipio dianense es donde termina la línea, de ahí que el Ayuntamiento no entendiera por qué se saltó a la capital turística y lo ha reivindicado desde entonces. «Si por lo menos hubieran llegado a Altea. Es un tramo que usa mucha gente que, por ejemplo, va al hospital de La Vila», añadió.

Avenida Beniardà: 30.000 coches al día en verano

La avenida Beniardá es una de las entradas principales a Benidorm que soporta en pleno verano hasta 30.000 coches al día. El actual sistema para el paso del tren provoca colas y colapsos cuando bajan las barreras. El alcalde Toni Pérez explicó que con este proyecto y la tranviarización «el paso de vehículos ya no estará vinculado al horario de paso del tren» por lo que «resolveremos un problema real en ese punto, el de más entrada de vehículos de la ciudad». Todo unido a que «cambiará también la imagen de la avenida».