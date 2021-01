Durante los días de Navidad, el barrio de Els Tolls de Benidorm sufrió varios cortes de luz que dejaron a los vecinos varias horas sin suministro. Con el objetivo de que no vuelva a ocurrir, esta zona contará con un nuevo transformador de suministro eléctrico para prevenir ese tipo de cortes de hace unas semanas y garantizar el servicio a todos los residentes.

Así lo anunció ayer el concejal de Obras y Espacio Público, José Ramón González de Zárate. El edil señaló que, desde el Ayuntamiento, se trasladó la situación provocada por la caída del servicio a la compañía suministradora, Iberdrola, para que pusiera una solución. Así, según el concejal, será la empresa quien asumirá el coste de la instalación de un nuevo transformador que se «anillará» con el actual para reforzar la potencia eléctrica del distrito y que no suceda de nuevo la situación que se vivió en las navidades.

Fuentes consultadas por este diario explicaron que los cortes «llevan sucediéndose semanas» pero que fueron más fuertes durante el periodo navideño. De hecho, durante casi un día entero, varias calles del barrio se quedaron a oscuras, una situación que finalmente se solucionó en ese momento. Pero a ella le siguieron otros pequeños cortes de luz durante los días siguientes en prácticamente la mitad del barrio de Els Tolls. «El problema no es solo la luz sino que a muchos, cuando no hay suministro tampoco llega el agua. Pero sobre todo, por los ascensores», según las mismas fuentes. Y es que en este barrio, los edificios cuentan con grandes alturas lo que deja a muchos vecinos sin poder salir a la calle si no funcionan los ascensores. Así que con esta situación, los residentes mostraron sus quejas a la compañía que suministra la luz.

Tras esta situación, se ha llegado a un acuerdo con un convenio que han firmado la Corporación Municipal y la eléctrica. Así, «anillar» como indicó el concejal del área significa que la luz es distribuida «por los dos centros de transformación» de manera que, «a no ser que fuera por una urgencia» o que ambos quedaran fuera de servicio, «será muy difícil» que en lo sucesivo se produzcan nuevos cortes de suministro en el barrio que dejan sin luz a los vecinos.

Nuevo en la calle Islandia

El primer transformador estará en la calle Italia, el nuevo en la calle Islandia. Para realizar la operación de anillado a través del subsuelo, Iberdrola ha solicitado la pertinente licencia de obra, lo que permitirá posteriormente renovar una de las aceras en las calles Italia, Noruega, Grecia y Finlandia aprovechando la realización de los trabajos.

Los Servicios Técnicos Municipales actuarán, de esta manera, dejando «prácticamente accesible y renovada» toda la escena urbana de esta zona de Els Tolls. Una actuación que se suma a la llevada a cabo en las últimas semanas para mejorar el barrio. Así, el Ayuntamiento ya realizó algunos trabajos pedidos por los residentes que se quejaron que había calles, sobre todo en la avenida de Bélgica, donde los alcorques se habían levantado por las raíces de los árboles. También se informó de problemas de accesibilidad que se han subsanado durante las fiestas navideñas con la ampliación de otras aceras como la que se renovará con la colocación del nuevo transformador.