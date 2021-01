El alcalde de La Nucía y diputado provincial del Partido Popular, Bernabé Cano, ha vuelto a señalar hoy hasta en cinco ocasiones a la directora comarcal de Salud Pública como responsable de su vacunación irregular contra el covid-19 en una residencia privada de mayores de la localidad. Lo ha hecho en el pleno ordinario del mes de enero, que se ha celebrado de manera telemática por el coronavirus, tras ser requerido por los dos portavoces de la oposición municipal para que diera explicaciones por estos hechos.

"Efectivamente, me vacuné el 6 de enero en la residencia Savia y accedí con la autorización de la responsable de Salud Pública", ha respondido el primer edil nuciero, que también ha asegurado que "en ningún momento entré a la zona de pacientes" y que cumplió "todos los protocolos" antes de acceder, a pesar de que en estos centros están prohibidas las visitas de personas ajenas a los mismos por la pandemia.

"En ese momento, en ese sitio y en esa hora, la responsable de Salud Pública era la máxima responsable de la Conselleria y es la que autoriza que entremos", ha agregado Cano, para continuar relatando prácticamente lo mismo que ya dijo días atrás a preguntas de este diario: "La decisión de que me pusieran a mí la vacuna es una decisión única y exclusivamente por parte de Salud Pública; es decir, yo no me he aprovechado del cargo de alcalde, ni de diputado, ni de nada de nada", tras lo cual relató que el día de la vacunación en este centro "sobran tres dosis y la responsable de Salud Pública toma la decisión de que se vacune a los dos guardias civiles que la acompañan y a mí como médico de Atención Primaria. Están de testigos los guardias civiles".

El primer edil nuciero ha ido en sus explicaciones más allá, asegurando que la ficha de vacunación oficial de la Conselleria recoge la recibió "como médico de Atención Primaria", a pesar de estar en excedencia desde hace años y contrariamente a las justificaciones ofrecidas en un primer momento, cuando afirmó ejercer en la sanidad privada y, en concreto, como médico del equipo de fútbol de la localidad.

Tras insistir en su condición de médico, Cano ha vuelto a afirmar, por cuarta vez, que es "la responsable de Salud Pública la que toma esa decisión. En ningún momento hay ningún privilegio ni me aprovecho de mi cargo para vacunarme, sobre todo teniendo en cuenta que yo ya he pasado el covid en el mes de agosto".

Por último, y por primera vez desde que este diario destapó su vacunación irregular, Bernabé Cano ha pedido disculpas por esta situación: "Si alguna persona se ha sentido molesta, le pido disculpas", volviendo a continuación a responsabilizar a la directora de Salud Pública: "Quien tiene que explicar por qué toma esa decisión es Salud Pública, que es quien tiene un protocolo de vacunación. Si hay algún fallo en ese protocolo de vacunación, ellos son los responsables. Yo lo único que hago es acatar su decisión".

La oposición municipal pide en bloque su dimisión

Las explicaciones de Cano no han convencido a ninguno de los dos grupos de la oposición. Tanto la portavoz socialista, Pepa Ivorra, como el de Ciudadanos, Rafael Congost, han solicitado su dimisión como alcalde.

La primera, ha afirmado en el pleno que "no existen vacunados irregulares de primera ni de segunda", alegando a la concejal socialista de Dénia, Cristina Morera, que ayer presentó su dimisión tras conocerse que también se había saltado los protocolos y había recibido la primera dosis de la vacuna pese a no estar en ninguno de los grupos prioritarios. "Usted no es ningún vacunado irregular de primera y aunque su partido no se lo haya pedido y crea que es suficiente con retirarle las competencias de Deportes en la Diputación, no nos queda otra que pedirle que dimita de su cargo", ha manifestado la socialista Pepa Ivorra.

Por su parte, Rafael Congost, de Cs, ha recordado que su grupo, en todo este tiempo de pandemia, ha "procurado colaborar en lo posible aportando ideas, advirtiendo de posibles errores y apoyando las decisiones municipales", pero ha agregado que, tras la vacunación irregular del alcalde, “es el momento de dar ejemplo de cómo se deben proceder cuando uno se salta todas las normas a la torera y no se dan las explicaciones necesarias, lógicas y convincentes”.