El concejal de Seguridad Ciudadana de Benidorm, Lorenzo Martínez, no se había pronunciado hasta ahora tras conocerse su presunta implicación en una trama rusa por un supuesto delito de tráfico de influencias. Tras las últimas informaciones publicadas por INFORMACIÓN y después de que el PSOE local haya pedido su dimisión, el edil se ha pronunciado sobre este asunto y arremete contra los socialistas tras las manifestaciones que ha hecho que describe como "alimentadas o manipuladas torticeramente por éste con aseveraciones rotundamente falsas". Así, sobre el proceso judicial abierto, el regidor asegura que "desde el primer momento adopté la postura de no contestar a todo lo que pudiera publicarse con el ánimo de no interferir en un proceso que espero se resuelva de forma favorable a mi persona cuanto antes".

En un comunicado, al que ha tenido acceso este diario, el concejal se pronuncia sobre su situación judicial y contesta a las afirmaciones del PSOE:

"Ante la nota de prensa distribuida por el Grupo Municipal Socialista de Benidorm y al parecer firmada por el Portavoz de dicho Grupo, me veo en la obligación de trasladar las siguientes consideraciones:

Primera: Por respeto a la Justicia y al trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como a terceras personas presuntamente implicadas en unas acciones judiciales en las que se ha visto involucrada mi persona, las cuales entiendo a día de hoy aún se están investigando, desde el primer momento adopté la postura de no contestar a todo lo que pudiera publicarse con el ánimo de no interferir en un proceso que espero se resuelva de forma favorable a mi persona cuanto antes.

Segunda: Respecto a las acusaciones vertidas por el Portavoz del Grupo Municipal Socialista acerca de la utilización del cargo público que ostento, concejal en el ayuntamiento de Benidorm, para mis contactos empresariales, no es preciso trasladar que mi relación con empresas y/o empresarios vienen en su gran mayoría de mucho antes de ostentar el cargo de Concejal, esto es, desde la administración 2015-2019 y hasta el día de hoy.

Tercera: Igualmente, más allá de lo publicado en medios, las declaraciones trasladadas en nota de prensa hoy por el Portavoz del Grupo Municipal Socialista en Benidorm son alimentadas o manipuladas torticeramente por éste con aseveraciones rotundamente falsas. Como ejemplo baste señalar que parece que todos los españoles, menos el portavoz del PSOE, sabemos que, si el 26 de febrero de 2020 el Dr. Simón señalaba que “el uso de la mascarilla era un sinsentido”, no siendo hasta el día 5 de marzo que los informes epidemiológicos nacionales señalaran que "en la situación actual, el riesgo global para la salud pública en España se mantiene en moderado", no sería hasta finales de abril que por el Ministerio de Sanidad se trasladara que “el uso de las mascarillas higiénicas en la población general en algunas circunstancias podría colaborar en la disminución de la transmisión del virus” y pasando a ser su uso obligatorio en España y en determinados espacios y circunstancias desde el 21 de mayo.

Cuarta: De todo lo anterior quiero concluir que, en relación a dicha nota, más parece que el único objetivo del Portavoz del Grupo Municipal del PSOE en Benidorm es, alimentando con falsas y erróneas interpretaciones respecto de lo publicado en prensa hacia mi persona, hacer un juicio paralelo y, confundiendo a la opinión pública y haciendo un daño directo hacia mi persona y honor, sacar un miserable rédito político.

Para concluir, quiero trasladar que son muchos años dedicándome al servicio público tanto como funcionario como desde el cargo público y siempre lo he hecho con lealtad y defendiendo el interés general por encima de cualquier otro. Quienes me conocen saben cómo soy y por eso quiero agradecer hoy las muestras de apoyo y cariño recibidas".