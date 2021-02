Desde el pasado mes de diciembre solo se puede acceder al casco antiguo de La Vila Joiosa con autorización, ya sea por ser vecino o temporal si se acude como turista a un hotel o a realizar cualquier trabajo. La ordenanza de control de accesos se puso en marcha hace dos meses y, desde enero, ya se sanciona a aquellos que entran sin ese permiso. Así, la Policía Local ya ha impuesto una treintena de multas en solo ese mes, lo que deja una media de una al día.

La nueva normativa se inició el 1 de diciembre aunque el proyecto para dotar de un control de accesos a este barrio se inició en 2016. Aquellos que no estén registrados en el Ayuntamiento para circular por el casco antiguo y no cumplan los requisitos, pueden ser sancionados por medio de la ordenanza que fue redactada. Así, según explicaron fuentes municipales, las denuncias por incumplimientos no comenzaron a ponerse hasta enero porque había que realizar «ajustes técnicos». Es decir, se colocaron más «focos de infrarrojos para captar las matrículas por la noche», se creó «un software a medida» para identificar a los posibles infractores y además se aumentó el número de cámaras que captan las matrículas, según las mismas fuentes.

Cabe recordar que, con la nueva ordenanza, se han dejado solo tres accesos a este histórico barrio vilero: en la plaza Castelar, en la calle San Telmo y en el paseo Doctor Esquerdo. Cada uno tiene tres cámaras además de otra para completar la vigilancia; en total 10 conectadas a la unidad Cespol de la Policía Local las 24 horas del día, 365 días al año. Con todo, se ha incrementado la presencia policial «para informar a los ciudadanos que tengan dudas», según las mismas fuentes.

80 euros de sanción

En el mes de enero se han impuesto 30 denuncias por incumplimiento de la ordenanza por un importe de 80 euros cada una (40 si se paga dentro del primer periodo). Fuentes municipales explicaron que «se está cumpliendo con la nueva normativa».

Así, el Ayuntamiento de La Vila ha autorizado hasta ahora el paso de 125 matrículas de vehículos y tiene en trámite otras 25. El Consistorio ya explicó que las sanciones no se impondrían a aquellos que tenían en marcha la petición de uno de esos permisos mientras se resuelvan. Además, se han autorizado temporalmente entorno a 50 vehículos más, por ejemplo, aquellos que van a algún hotel, mudanzas u otros trabajos. Y los vehículos de servicio público como policías, ambulancias o servicios de mantenimiento «están también grabados en el sistema» y suponen otras 80 matrículas, según las mismas fuentes.