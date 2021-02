La normativa vigente en Benidorm obliga a depositar la basura en los contenedores adecuados. Así que dejar las bolsas en la calle esperando que la recojan los operarios del servicio no está permitido en la ciudad y, además, daña también la imagen urbana. Y eso es lo que el Ayuntamiento de Benidorm le ha recordado a los vecinos del centro urbano, en la zona del Calvari, a través de avisos por todas las calles para que tiren las bolsas con los desperdicios en los contenedores que tengan más cerca.

La Concejalía de Limpieza Viaria, a través de un documento, informa de que «le recordamos que están obligados a depositar las bolsas de basura en los contenedores depositados» tanto en la calle Parra como en l’Hort de Colón. En ambas zonas, existen «islas» en las que se pueden encontrar depósitos de todo tipo, desde los de residuos orgánicos hasta los de vidrio, plástico o papel. Así que el Ayuntamiento ha pedido a los vecinos que sea ahí donde depositen las bolsas de basura y que, además, lo hagan dentro del horario establecido en la ordenanza municipal de Medio Ambiente para ello que es de 21.00 a 23.00 horas.

El concejal de Limpieza Viaria, José Ramón González de Zárate, explicó a este diario que esta comunicación se ha enviado a todos los residentes del barrio del Calvari, es decir, la «pastilla» de calles desde la calle Ruzafa hasta Tomás Ortuño. O lo que es lo mismo, una parte de la zona más céntrica de Benidorm y donde las calles son peatonales. Así apuntó que la intención es informar de que «tienen que cumplir con la normativa» que recoge que los residuos deben tirarse en los contenedores.

Y es que en algunas calles de este barrio se ha detectado que se dejaban bolsas de basura sueltas en la calle y, además, a cualquier horario. «Los operarios que limpian las calles se han encontrado bolsas por la mañana, cuando no es el momento de tirarlas», indicó. Así que lo que intenta la Concejalía es concienciar a los vecinos de que no solo es una cuestión de limpieza, sino también de convivencia ciudadana. «Entendemos que ahora la gente sale menos por las restricciones», indicó el edil quien añadió que «eso no debe impedir que se tiren a los contenedores».

Con todo, aquellos vecinos que no cuenten con depósitos de este tipo individuales en sus edificios deben tirar la basura en las «islas» que tienen en el barrio, así lo recuerda la comunicación de la Concejalía donde también indica que incumplirlo se puede sancionar, según recoge el artículo 65 de la ordenanza municipal. Todo también para que el barrio mantenga un buen aspecto e imagen a diario.