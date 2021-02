El Ayuntamiento de Benidorm plantea una línea de ayudas al sector de los alojamientos turísticos de la ciudad y que alcanzará “hasta el 50% del IBI satisfecho en 2020” dentro de las medidas de apoyo al tejido productivo local frente a los efectos económicos del covid-19. Así lo ha comunicado el alcalde, Toni Pérez, a los grupos de la Corporación en una Junta de Portavoces, en la que ha informado que el gobierno local, con el asesoramiento del Área Económica, trabaja ya en esta medida, que se concretará en las próximas semanas.

Pérez ha explicado que “estas ayudas están dirigidas a inyectar economía a todo el tejido alojativo local; esto es, hoteles, campings, pensiones, hostales y empresas gestoras de apartamentos turísticos, con independencia del número de trabajadores”. Con esta medida, ha ahondado, “el Ayuntamiento de Benidorm atiende a un sector clave para la economía local, que realiza una importante aportación al PIB de la Comunidad Valenciana, y que en gran medida ha quedado excluido de las Ayudas Paréntesis de la Generalitat, al estar limitada estas prestaciones a empresas de menos de 10 trabajadores”.

El alcalde ha incidido en que “queremos cubrir ese vacío” y “apoyar a un sector que en estos momentos está sufriendo de pleno las consecuencias de esta pandemia, y que históricamente ha sido y es generador de empleo y de riqueza”. Toni Pérez ha apuntado que la importante repercusión del sector en materia de empleo se ha evidenciado al conocer “la ingente cantidad de personas que vinculadas al sector alojativo están desgraciadamente en un ERTE y las muchas que por su condición de fijos discontinuos están también sufriendo esta crisis”.

En cuanto a las Ayudas Paréntesis, a las que el Ayuntamiento va a contribuir con cerca de 790.000 euros, el alcalde ha avanzado que “se están ultimando las bases que regirán esta convocatoria, cuyo borrador se pondrá esta misma semana a disposición de los grupos de la Corporación, al igual que ya hicimos con las bases de las Ayudas a Familia”.

Sobre estas últimas, Pérez ha informado que “desde el pasado sábado, cuando se abrió el plazo de solicitud de las ayudas, se han contabilizado 264 registros a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento, así como 466 peticiones de cita previa para la tramitación presencial”. El alcalde ha remarcado que “se ha dispuesto un dispositivo especial para atender bajo cita previa a quienes precisen de esa atención presencial, destinando más recursos humanos y ampliando el horario de apertura de las extensiones administrativas y del Registro General del Ayuntamiento para poder atender diariamente hasta 210 personas”. El horario presencial de tramitación es de lunes a viernes de 09.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 19.30 horas, y la cita previa puede solicitarse en la web municipal www.benidorm.org. Además, para dudas e incidencias se ha habilitado el correo electrónico ayudasfamilias2021@benidorm.org, así como el teléfono gratuito de la #RAC: el 900701322.

Críticas del PSOE

Con todo, y sobre las ayudas a familias, el portavoz socialista, Rubén Martínez, ha criticado el rechazo del equipo de Gobierno del PP a casi la totalidad de propuestas presentadas por el PSOE para mejorar las bases que rigen la concesión estas ayudas. Así indicó que estas mejoras se centraban principalmente en aumentar la cuantía de las ayudas, flexibilizar los requisitos de los solicitantes y simplificar los trámites.

En cuanto al aumento de las cuantías, el portavoz ha señalado que el PP rechazó reservar inicialmente un mínimo de 5 millones de euros para estas nuevas ayudas; subir de 200 a 300 euros el importe máximo mensual para la unidad de convivencia de un miembro, y de 50 a 70 euros por cada miembro más de la unidad familiar; y aumentar el periodo de concesión de las ayudas de tres a seis meses. “Si se hubieran aceptado estas medidas, las unidades de convivencia o familiares de dos integrantes que cumpliesen los requisitos recibirían durante seis meses 370 euros; 440 euros, las de tres; y 510, las de cuatro”, ha detallado Martínez.

Respecto a los requisitos económicos de los solicitantes, el portavoz socialista ha explicado que pretendían flexibilizarlos para que pudieran acceder a estas ayudas aquellas unidades familiares o de convivencia cuyos ingresos no superasen los 1694,7 euros mensuales, en vez de los 1129,8 euros establecidos por el equipo de Gobierno. Con todo, Rubén Martínez ha remarcado que “con estas propuestas intentábamos aumentar las ayudas y permitir que un mayor número de familias pudieran acceder para minimizar el gran impacto de esta crisis sanitaria y económica”. “Esta nueva línea de ayudas es buena y necesaria para las familias, pero vuelve a quedarse corta como pasó con la anterior. Lamentablemente muchas familias no van a poder acceder y no podemos dejar a nadie atrás”, ha afirmado.