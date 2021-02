Carteles que sirvieron para localizar desde lejos un negocio que estuvieron en funcionamiento pero que desde hace años solo son un rótulo sin uso y sin sentido en una fachada. U otros que dieron nombre a un comercio pero que, con el paso del tiempo, han quedado tapados por otros más modernos y solo podían provocar algún incidente por su deterioro. El Ayuntamiento de Benidorm está limpiando el centro de viejos carteles de negocios que ya no están abiertos desde hace años pero que no retiraron esos nombres de las fachadas. Una actuación que pretende mejorar la estética de las calles más comerciales pero también evitar que un desprendimiento cause daños personales a terceros que pasen por esas zonas.

Así, rótulos de peluquerías que hace tiempo que no están abiertas para cortar el pelo a sus clientes, tapicerías, restaurantes o cualquier tipo de comercio se acumulaban en muchas calles del centro urbano. El concejal de Espacio Público, José Ramón González de Zárate explicó a este diario que llevan unas semanas realizando esta actuación a manos de trabajadores municipales que son los que conocen cómo quitarlos de la mejor manera. Así, el Ayuntamiento ya ha retirado una treintena de varias calles y ya tiene localizados una decena más que podrían ser retirados.

Lo cierto es que muchos de ellos llevaban más de 5 años sin uso; es decir, el comercio al que ponían nombre cerró pero no se retiró el rótulo. Pero además, en algunas calles se localizaron carteles de comercios en algún local en el que ya funcionaba un cuarto o quinto negocio diferente y se habían ido acumulando los nombres en las fachadas sin que nadie lo hubiera quitado hasta ahora.

Y aunque quizá pueda parecer una circunstancia sin importancia, los vecinos de esta calles del centro sí estaban pendientes de esta cuestión. Así se lo trasladaron los miembros de la Asociación del Casco Antiguo al concejal de Espacio Público y a la concejala de Participación Ciudadana, Ana Pellicer, en una de las reuniones periódicas que hace el Ayuntamiento con los residentes de los barrios. Fueron los vecinos los que pidieron que si se podía actuar sobre esos carteles para mejorar la estética de las calles más comerciales del centro y que, tras varias actuaciones de escena urbana, presentan un aspecto renovado al que muchas veces no acompaña esos carteles deteriorados cuando se alza la vista hacia arriba. Así que se comprobó junto a los técnicos municipales de qué forma se podía actuar en este sentido.

El Ayuntamiento puede quitarlos al estar en vía pública pero, además, el edil explicó que se puede actuar en el caso de que puedan suponer un peligro al estar colgados sobre las calles y solo se retiran si llevan muchos años sin funcionar el negocio al que pertenecen. «Algunos pueden desprenderse y causar algún accidente», por lo que se tienen que retirar. De hecho, muchos tienen restos de óxido donde se sujetan a las fachadas. Pero además, según el responsable del área, la normativa tampoco permite ahora poner ese tipo de rótulos «volados sobre la vía». Este es precisamente uno de los aspectos que se regula con las nuevas ordenanzas de Publicidad en las calles.

En el almacén

Y, ¿qué se hace con los carteles retirados de las calles? Pues están ahora apilados en una de las zonas reservadas como almacén municipal. Allí se guardarán durante un tiempo «en depósito» por si los propietarios los reclaman. La imagen es curiosa y los rótulos que se guardan podrían ser «tesoros» para algunos amantes de lo antiguo a los que les llama la atención todo lo de otras épocas para decorar espacios diferentes. Quizá en un rastro podrían alcanzar incluso un precio elevado como reflejos de otra época de la ciudad turística.

Esta actuación por ahora solo se está llevando a cabo en las calles más céntricas del casco antiguo pero se podría extender a otras zonas de Benidorm donde se pueden ver carteles parecidos también con el mismo aspecto, en desuso y que no corresponden con el negocio que ahora funciona en ese establecimiento desde hace años. Por ejemplo, en una avenida principal existe un cartel que simula una paella donde anteriormente había un restaurante cuando lo que ahora hay en ese local es un comercio. Y eso es con lo que el Ayuntamiento quiere acabar para mejorar toda la estética no solo del centro urbano, sino de la ciudad en general.