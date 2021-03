El Ayuntamiento de Finestrat ha alzado la voz contra la organización que la Generalitat Valenciana está haciendo de cara al inicio de la vacunación masiva contra el coronavirus, que está previsto que arranque el próximo mes de abril, y ha reclamado que se le incluya en la lista de municipios que tendrán un punto de vacunación propio.

"Los más de 9.800 habitantes empadronados en Finestrat, a excepción de los muy pocos que han recibido ya la vacuna, tendrán que desplazarse a otra localidad para poder vacunarse contra el covid-19", ha trasladado hoy el Consistorio en un comunicado, donde atribuye la decisión a la Conselleria de Sanidad. El gobierno local finestratense, del PP, recuerda también que los protocolos de vacunación masiva para las próximas semanas "establecen que los municipios de menos de 10.000 habitantes podrán hacerlo junto a un centro de salud o en locales municipales" pero lamentan que, a pesar de ello, "Finestrat no aparece en el listado de pueblos donde se llevará a cabo este proceso de vacunación masiva".

"No entendemos esta división que ha llevado a cabo la Conselleria, donde pueblos con muchos menos habitantes que el nuestro tienen punto de vacunación. No entendemos por qué los casi 10.000 vecinos de Finestrat se han de trasladar a otro municipio para recibir la vacuna, sobre todo teniendo en cuenta que muchos de ellos son mayores y con una salud delicada. No entendemos que, contando con dos consultorios médicos, poniendo desde el Ayuntamiento a disposición de esta campaña cualquiera de nuestras instalaciones municipales, como exige la Generalitat, se hayan de trasladar no una sino dos veces a otra localidad a vacunarse", ha asegurado la edil de Sanidad, Nati Algado, trasladando de esta forma el malestar del municipio por haber quedado excluido del listado.

La edil ha agregado que, además, "es la misma Conselleria la que nos dice que los espacios de vacunación han de estar ubicados lo más cerca posible a los núcleos de población. Como concejal de Sanidad, pero también como sanitaria he de reclamarle un poco de seriedad a la Conselleria pues, de momento, todos sabemos que dependemos en demasía de cómo vayan los envíos de vacunas, de la viabilidad de medios para llevar a cabo la vacunación y de que se trata de un proceso, el de la vacunación masiva, que vamos a practicar por primera vez,".

Por último, desde el Ayuntamiento de Finestrat han reiterado que instarán también a Salud Pública de la Marina Baixa a "modificar el circuito de vacunación masiva presentado por la Conselleria de Sanitat para incluir a la localidad".

Los municipios que sí tendrán espacios

Como ya avanzó ayer este diario, 52 localidades de la provincia concentrarán la vacunación masiva frente al covid que la Conselleria de Sanidad prevé iniciar en el mes de abril. En el conjunto de la Comunidad Valenciana son 161 las localidades donde se vacunará a 3.915.482 personas de entre 18 y 80 años, a excepción de los grupos que ya han recibido la vacuna (como por ejemplo, sanitarios, personal de emergencias…).

En la Marina Baixa, los municipios seleccionados para tener puntos de vacunación son: Benidorm, Callosa d'en Sarrià, l’Alfàs del Pi, La Nucía, Altea y La Vila Joiosa. En el resto de la provincia, también habrá puntos donde ir a recibir la vacuna en Orba, El Verger, Pedreguer, Ondara, Pego, Teulada, Benissa, Calp, Jávea, Dénia, Banyeres de Mariola, Onil, Castalla, Cocentaina, Muro de Alcoy, Ibi, Xixona, Sant Joan d'Alacant, Mutxamel, El Campello, Biar, Pinoso, Sax, Monóvar, Novelda, Villena, Monforte del Cid, Santa Pola, Dolores, Catral, Bigastro, Albatera, Almoradí, Callosa de Segura, San Miguel de Salinas, Pilar de La Horadada, Guardamar del Segura, Rojales, Aspe, Crevillent, Alcoy, Petrer, Elda, San Vicente del Raspeig, Orihuela, Torrevieja, Alicante y Elche.