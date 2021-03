Adiós a la placa «inaugural» de César Sánchez en Benidorm

«El Ilustrísimo Sr. Presidente de la Excelentísima Diputación Provincial de Alicante D. César Sánchez Pérez inauguró el parque de la Séquia Mare - Fase I (...) siendo alcalde de Benidorm D. Antonio Pérez Pérez». Así rezaba la placa situada en dicho parque de Benidorm y que terminaba con la fecha de esa supuesta inauguración: noviembre de 2018. Desde hace unos días no hay ni rastro de ese elemento. La pared de madera que lo exhibía hasta ahora está vacía. El Ayuntamiento ha decidido retirarla después de que Ciudadanos (Cs) lleve dos meses insistiendo en ello. Pero, ¿por qué ese empeño de la formación naranja? La clave está en la fecha, ya que habría estado vulnerando la Ley Valenciana de Publicidad Institucional. Así que adiós al recuerdo «inaugural» del parque.

Aunque ni siquiera es un recuerdo porque esa inauguración no llegó a hacerse a pesar de que el texto de la misma hace referencia a un acto de estas características. No al menos de forma oficial con la típica cortina que se retira que se ha visto en otros lugares durante años. Porque si se revisa la hemeroteca sobre las noticias que generó el parque de la Séquia Mare en 2018 y 2019, hasta después de elecciones, nunca hubo un acto oficial en este sentido. Sí visitó el expresidente de la Diputación César Sánchez (PP) esas instalaciones en noviembre de 2018 acompañado del popular Toni Pérez como alcalde, pero entonces el parque estaba en obras aún y las fotografías de aquel día muestran a los camiones moviendo tierra.

No hubo inauguración por tanto ese mes de noviembre ni en los posteriores. Fue el primer edil el que decidió abrirlo al público solo cinco días antes de las elecciones de mayo de 2019, pero sin acto ni presencia, solo estaba abierto de un día para otro. Sánchez sí volvió a visitarlo, pero ya en julio de 2019 y acompañado por toda la nueva Corporación.

Aún así, la fecha incluida en la placa era la de noviembre de 2018. Por ello, según explicó el portavoz de Cs, Juan Balastegui, se incumplía en concreto la Ley 12/2018 de 24 de mayo de la Generalitat sobre la publicidad institucional, que veta la posibilidad de aprovechar los instrumentos públicos para hacer propaganda de cargos o instituciones. En concreto, el punto 8 establece que «se prohíbe la organización de cualquier acto de inauguración, o similares, de obra acabada o servicio por parte de personas con cargos electos o altos cargos, financiados con fondos públicos parcial o totalmente, directa o indirectamente».

Balastegui indicó que, pese a ello, el gobierno local, junto con el expresidente de la Diputación «colocaron en noviembre de 2018, apenas seis meses antes de elecciones, la placa de inauguración del parque de la Séquia Mare», aunque si bien es cierto que no fue en un acto convocado u oficial. La explicación dada por el alcalde Toni Pérez a este diario es que el Ayuntamiento no es responsable ni del encargo, ni de la colocación de la misma ni participó en acto de descubrimiento de ese cartel. De hecho recalcó que desde que llegó a la Alcaldía en 2015 no se ha colocado ninguna placa con su nombre en las numerosas obras que se han hecho en la ciudad.

Empeño

Lo cierto es que desde hace unos días ese cartel ya no está. Y Cs incidió ayer en que se ha hecho después de que Ciudadanos llevase dos meses reclamando su eliminación por incumplir esa Ley de Publicidad valenciana sobre el ensalzamiento de cargos públicos. Un empeño que la formación naranja llevó ante el Síndic de Greuges el 14 de enero en una queja escrita. Pero además lo reclamó al gobierno local del PP en el pleno del mismo mes. Y parece que su insistencia al final causó efecto ya que el parque ha dicho adiós al recuerdo de la institución que financió sus obras y quién estaba en el cargo en el momento de hacerlas.