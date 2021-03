Benidorm amplía las calles donde se podrá abrir comercios en las primeras plantas

La medida lleva años sobre la mesa y ha conllevado largos trámites burocráticos. Ahora se encuentra en su recta final y el próximo lunes se aprobará en el pleno sacar a exposición pública la norma para abrir un periodo de alegaciones de 45 días, el último paso para su aprobación definitiva, según explicó a este diario la concejala de Urbanismo, Lourdes Caselles, quien indicó que además este cambio se hace para adaptarse a la Ley de Comercio de la Comunidad Valenciana y, sobre todo, porque el municipio ha cambiado y aumentado sus zonas peatonales, por lo que hay que adaptar la normativa urbanística del Plan que data de 1990.

Pero, ¿en qué consiste exactamente esa modificación puntual? Pues en un cambio en las normas del Plan General de la ciudad para ampliar el número de ejes comerciales en los que se podrán abrir establecimientos en las primeras plantas de los edificios o en los sótanos. Un planteamiento que ya existe en otras principales vías como las peatonales del Paseo de la Carretera o Martínez Alejos, ambas en pleno centro de Benidorm y donde se ubican gran cantidad de negocios; u otras como la avenida del Mediterráneo, Ruzafa o Almendros.

Ahora se incluirán otras como la calle Mercado, Gerona, la Alameda Alcalde D. Pedro Zaragoza, Ametlla de Mar y Alacant, calles muy concurridas paro donde no se permitía esta cuestión. La edil también afirmó que esta modificación ahora incluye unas calles, pero no está cerrada a ampliar esos ejes comerciales a otras, pero para ello ya no será necesario modificar de nuevo el PGOU.

Interés de los comerciantes

Fue en 2015, tras una moción de Ciudadanos (Cs) sobre este tema, cuando el Ayuntamiento comenzó a plantearse esa ampliación de los ejes comerciales y después de que el comercio local llevara casi una década reclamando esta mejora para revitalizar los negocios.

De hecho, en 2017, la Asociación de Comerciantes de Benidorm (AICO) presentó al gobierno local una propuesta sobre este asunto. En ella planteaban que los ejes se extendieran a una treintena de calles, entre las que están las que ahora se han incluido. La intención: formar en el centro de Benidorm un «centro comercial abierto». La entidad afirma que la modificación puntual «se queda corta» por lo que están estudiando ya las alegaciones que presentarán en el periodo de exposición pública. Porque para ellos faltan más ejes comerciales como la calle Santa Faz. Así que intentarán que se amplíe el número de vías.

Peatonalización de ejes comerciales en Benidorm

Algunas de las calles que ya aparecían como ejes comerciales se han peatonalizado en los últimos años como Tomás Ortuño; y otras se han remodelado para mejorar la escena urbana, como la avenida Mediterráneo. Y de las nueva que se incluirán ahora, también se han llevado a cabo mejoras en los últimos tiempos. Dejar más protagonismo al peatón es una medida que el Ayuntamiento está poniendo por delante de cualquier otra para revitalizar algunos barrios de la capital turística.