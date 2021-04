Personal sanitario reclama la ampliación urgente del Hospital de la Marina Baixa

Imposible estirar más el chicle. Sanitarios del Hospital Comarcal de la Marina Baixa han reclamado a la Generalitat Valenciana que declare urgente la obra de ampliación de este centro sanitario ante la necesidad de agilizar los plazos y poder contar en el menor plazo de tiempo posible de nuevas y mejores instalaciones. Lo han hecho a través del sindicato Comisiones Obreras, mayoritario en la Junta de Personal, que ha remitido un escrito a la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, Ana Barceló, donde expone la histórica problemática que arrastra este Hospital, cuyas instalaciones hace lustros que se quedaron pequeñas, y pide que su departamento inicie las obras, declarándolas de emergencia, lo que permitiría agilizar bastante los plazos.

Los presupuestos de la Generalitat Valenciana prevén desde hace años partidas para ejecutar este proyecto, que han ido creciendo o reduciéndose en función del año y de otras necesidades o prioridades del Consell. Baste un ejemplo. En 2017, la exconsellera de Sanidad Carmen Montón aseguró durante una visita al centro que las obras serían «inminentes» y fechaba como muy tarde para principios de 2018 el inicio de las mismas. Entonces, el plazo de ejecución fijado fue de tres años, de modo que en este 2021 los trabajos podrían haber estado ya finalizados. Pero nada más lejos de la realidad.

El sindicato considera que la pandemia no puede ser la excusa para demorar más la ejecución de un proyecto tan necesario

Trámites burocráticos, problemas en la tramitación, retrasos y, por último, la pandemia de coronavirus han ido sumando nuevas demoras a esta ampliación, cuyo montante total asciende a 35 millones de euros. Ya hay proyecto, ya hay licencias y ya hay terrenos. También hay presupuesto, porque las cuentas de la Generalitat para 2021 preveían una partida de 7 millones de euros para ejecutar a lo largo de este año. Pero lo cierto es que la obra sigue en el mismo punto del que partía: ni se ha iniciado ni tiene visos de que pueda comenzar en breve. De hecho, fuentes sanitarias han confirmado a este diario que la Conselleria todavía está trabajando en la licitación del proyecto, de modo que, atendiendo estrictamente a los plazos administrativos que habría que seguir, la obra difícilmente podría comenzar antes del próximo otoño, lo que demoraría prácticamente hasta 2024 su finalización, siempre que no haya retrasos. Y eso es lo que los sanitarios quieren evitar.

«Esta obra se ha de ejecutar como una medida de urgencia porque el Hospital no da más de sí y no podemos más», afirma Juan Ramón Such, delegado sindical de CC OO en este departamento de salud. El representante de los trabajadores puso como ejemplo de esta acuciante falta de espacio en el Hospital lo ocurrido durante la primera y la tercera ola de la pandemia, cuando las instalaciones se quedaron pequeñas para albergar tal cantidad de pacientes hospitalizados y hubo que derivarlos a otros centros públicos y privados de la provincia. «En el caso de la UCI, las necesidades han sido aún mayores: se habilitó la URPA, la UCSI, los quirófanos,... todo dentro de un mismo espacio», añade Such, que también expone otro ejemplo: «El servicio de Rayos lleva muchísimo tiempo con las mismas máquinas, porque con la excusa de la ampliación no se renuevan las que ahora tenemos, que están obsoletas». Según el portavoz de CC OO, la antigüedad de algunos aparatos de este servicio están pasando factura en la atención de los propios pacientes: «Tenemos dos TAC, pero solo uno funciona correctamente y el otro, que es más viejo, está prácticamente todo el tiempo estropeado, así que el servicio trabaja casi todo el tiempo a medio gas», agrega.

Otras obras, sí

Desde CC OO reprochan a la Generalitat que la pandemia de coronavirus en la que nos encontramos «no puede ser una excusa» para demorar aún más el desarrollo de esta obra. «Entendemos que éste es el momento propicio para iniciarla, antes de que vengan nuevas oleadas que vuelvan a poner en apuros al Hospital», mantiene Such. Igualmente, este delegado sindical recuerda que la Conselleria de Sanidad sí que ha desarrollado otros proyectos en plena pandemia, como la construcción de un nuevo almacén para material sanitario y despachos en el Hospital de Sant Joan, que se ha ejecutado a través de un expediente de emergencia y ha costado 600.000 euros; o el comienzo de la ampliación del Clínico de València, también mediante este mismo procedimiento.

Por eso, desde CC OO en el Hospital Comarcal exigen que se le dé a esta obra la misma consideración y recuerdan que el Ayuntamiento de Benidorm ya aprobó en pleno una solicitud similar. En concreto, como ya publicó el pasado febrero este diario, el pleno aprobó por unanimidad solicitar al gobierno de Ximo Puig declarar «estratégica» y de emergencia esta obra, junto a la de construcción del nuevo centro de salud del Rincón de Loix, para poder responder de manera adecuada no solo a las necesidades derivadas de la propia pandemia, sino también a las de una post-pandemia que se prevé también bastante larga.

La Vila busca más suelo para el parking

El Ayuntamiento de La Vila Joiosa, en cuyo término municipal se ubica el Hospital de la Marina Baixa, tiene previsto adquirir otros 15.000 metros cuadrados de suelo para volver a ampliar el aparcamiento de este centro hospitalario. El actual parking fue ampliado hace escasamente año y medio, pero quedará bastante menguado una vez que comiencen las obras de ampliación, debido a que el nuevo edificio ocupará una buena parte de la actual superficie para estacionar. El Consistorio estima que este trámite puede estar resuelto en dos meses.