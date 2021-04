Bronca política en La Vila por el proyecto de parking y mirador en la playa del Xarco

Ambas partes mostraron ayer su disconformidad en el pleno ordinario donde se debatía la conformidad del Ayuntamiento con este proyecto que llevará a cabo la Generalitat. La actuación contempla la creación de un aparcamiento con zona de juegos para lo que se tendrá que desmontar desbrozar la zona y hacer un terraplén para la creación de una explanada con una pendiente longitudinal adaptada a la carretera existente. Se delimitarán las plazas, se instalarán aparcamientos para bicicletas se construirá una tarima sobre el terreno natural que funcionará como mirador. A ello se unirán jardines y mobiliario urbano. El conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, Arcadi España, visitó el municipio hace un mes y fue donde anunció la inversión de más de 300.000 euros y las actuaciones.

Discrepancias

Ayer, el gobierno local defendió el proyecto como «amable y respetuoso con el medio ambiente» y que «ofrecerá un entorno más cómodo y versátil para los vecinos y visitantes». El concejal de Urbanismo y portavoz de Gent per La Vila, Pedro Alemany, explicó que, además, se recuperará una zona «que está bastante degradada» y defendió que «esta playa se merece esta actuación». Así destacó que es «una inversión importante para La Vila y que no hay que renunciar a ella». En la misma línea se pronunció la concejala de Turismo, la socialista Marta Sellés. El proyecto también contó con el apoyo de Compromís. Pero la oposición no estaba a favor. El portavoz del PP, Jaime Lloret, recalcó el «impacto visual» que supondrá el proyecto y el «mamotreto» que habrá en esta playa natural que «debería seguir siendo lo más natural posible». Pero además destacó que «habrá expropiaciones» y que es una zona que está pendiente de una resolución judicial. «No es el sitio adecuado para hacer esta actuación» e instó al gobierno a que pidiera al Consell que destinara el dinero para otra zona del litoral. Una idea que respaldó el portavoz de Cs, Francisco Pérez Buigues quien añadió que «la Conselleria ha decidido este proyecto por su cuenta, sin preguntar a La Vila».

Al final, la propuesta salió adelante con los votos del gobierno. Pero el debate sirvió también para que Alemany hiciera reproches políticos a los dos partidos de la oposición. Al portavoz del PP le dijo que «esperaba que no lo apoyaras» pero al de Cs le indicó que «podría esperarlo». Con todo recalcó que ambos no quieren inversiones nuevas para La Vila y que no se puede renunciar al proyecto: «me daría vergüenza decirle al conseller que renunciamos». PP y Cs respondieron a los «ataques» con argumentos políticos.