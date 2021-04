Bolulla pide al Consell que arregle la CV-715 a Tàrbena para evitar accidentes

Cerca de 8 kilómetros separan Bolulla de su municipio vecino a través de esta vía de titularidad autonómica. El paso del tiempo y el uso ha hecho que el asfalto esté «muy desgastado» hasta tal punto que puede provocar deslizamientos, según explicó a este diario el alcalde de la pequeña localidad del interior de la Marina Baixa, Adrián Martínez. Por ello, el primer edil ha pedido al Servicio Autonómico de Carreteras de Alicante que intervenga en la misma. En concreto, en un escrito, recalca que el firme de esta vía está actualmente lleno de «grietas, socavones, desgaste del asfalto» lo que provoca «deslizamientos de vehículos» poniendo «en peligro la circulación en el tramo».

El alcalde indicó que, además, con las lluvias, la situación se complica aún más. Por ello, piden que el Servicio Autonómico de Carreteras «dicte las instrucciones oportunas para reasfaltar dicho tramo» para «dar una solución a las deficiencias que existen» pero sobre todo para «dar seguridad a los usuarios de dicho tramo». El alcalde añadió que «si no reasfaltan todo, al menos que la traten con un producto antideslizante» o se repare parte del firme de este tramo que les une con Tàrbena.

Rutas ciclistas

Pero hay más. Esa parte de la CV-715 es una de las rutas ciclistas más utilizadas por los usuarios, además de por conductores que visitan el interior de la comarca en vehículos o también en motocicletas. De hecho, cada fin de semana se puede ver a gran cantidad de deportistas por la misma que se enfrentan a un firme resbaladizo. «Ya se han producido accidentes de diversos ciclistas por la falta de agarre del asfalto», explica Martínez en el escrito y a este diario. «Se ha tenido que asistir a varios deportistas por el estado en el que está la carretera». Así que al Ayuntamiento también le preocupa esta cuestión.

Y a ello se une que algunos eventos deportivos dependen de que esa vía esté en perfectas condiciones. «Tenemos rallies o campeonatos que no podremos hacer si no mejora el estado del asfalto», añadió. Algo que afecta no solo en lo deportivo, sino en lo económico porque «son muy buenos para el pueblo. Viene gente y eso se nota». Aunque ahora, por la situación sanitaria, no son muchos, para septiembre tienen cerrado, por ejemplo, la Vuelta Ciclista a la Marina que podría tener problemas para celebrarse si no se mejora el firme de esta carretera antes de que llegue la competición planeada.

Con todo, el alcalde indicó que aún no han recibido respuesta por parte del Consell y que el tiempo apremia. E hizo una reivindicación: «si a los pueblos pequeños no nos apoyan las administraciones superiores, no podemos hacer frente a algunos problemas». Y este es uno de ellos: tener una carretera en condiciones para evitar todo tipo de accidentes.