Comercio y hostelería piden incentivar la vuelta de clientes al centro de Benidorm

La peatonalización de algunas vías, que lleva aparejado en algunos casos la desaparición de aparcamientos, o la limitación al máximo de la velocidad en las calles estarían entre las medidas que hacen que las empresas comerciales o hosteleras del centro de Benidorm hayan notado una bajada de clientes. En muchos casos, tanto, que ha abocado al cierre muchas de ellas. Por eso, ambos sectores piden incentivar la vuelta de los compradores. Y también lo ha hecho Ciudadanos (Cs). Su portavoz, Juan Balastegui apuntó que «es urgente» adoptar medidas que reactiven económicamente el centro para «ayudar a comerciantes y hosteleros a salir de la situación de crisis» y el único modo de hacerlo es «potenciando el acceso en vehículo».

Javier del Castillo, presidente de Abreca, apuntó que «si continúan poniendo puertas, se morirá el centro». Y entre esas «puertas» se refirió a la falta de aparcamiento, los límites de velocidad, los badenes, etc. Cabe recordar que Benidorm destinó algunas calles céntricas a aparcamiento de residentes, es decir, a aquellos que están empadronados, lo que mermó el parking para los que no. Pero además, en las últimas semanas, se han colocado controles de velocidad y se ha reducido la misma a 10 o 20 kilómetros hora en muchas calles. «El centro está cerrado y no hay alternativa para que la gente aparque», indicó Raúl Parra, presidente de Aico (Asociación de Comerciantes). De ahí que haya que plantear «propuestas para que pueda venir más gente, de la comarca e incluso de la provincia».

Porque para ellos «las nuevas restricciones del centro o los controles de velocidad están frenando a los compradores». Y alegaron que «el futuro es peatonalizar pero tiene que haber un plan de choque que lo compense».

Cierre de negocios

El portavoz de Cs apuntó también que las nuevas restricciones de la avenida Mediterráneo «están pasando factura a los comercios y hosteleros» y «muchos han cerrado definitivamente y otros están a punto de hacerlo». Así indicó que «tenemos que evitar que la gente se marche al centro comercial de Finestrat, l’Albir o a Altea –como ya hacen- a consumir y para ello necesitamos facilitar el acceso al centro a turistas y visitantes».

Por ello, reclamó al gobierno local llegar a un «consenso real» que permita dejar gratis las dos primeras horas del parking de l’Aigüera desde este verano, para fomentar la economía local. Una propuesta que llegaría cuando el Ayuntamiento lo municipalice. Por su parte, el concejal de Movilidad, José Ramón González de Zárate, explicó que «ya se han modificado las tarifas para incluir bonificaciones a aquellos que compren en comercios o consuman en bares», entre otras, y que se han planteado ya otras fórmulas para fomentar el acceso al centro.

Herramientas para volver a llenar la zona comercial

Los comerciantes y hosteleros piden herramientas para que los usuarios vuelvan al centro. Entre ellas, «una ‘app’ para que la gente que venga sepa dónde tiene plazas libres o sepa por donde acceder al centro», indicó Javier del Castillo, presidente de Abreca. Porque otra de las actuaciones pendientes que llegará en octubre es la implantación de la Zona de Bajas Emisiones que dejará muchas calles solo destinadas a peatones y autorizados.