Las obras del CEIP Leonor Canalejas de Benidorm concluirán en septiembre

El nuevo pabellón y las mejoras que se harán en el patio y de accesibilidad del CEIP Leonor Canalejas terminarán en septiembre. Ese es el plazo que maneja el Ayuntamiento de Benidorm para la finalización de las mismas ya que los trabajos han sufrido diversos retrasos debido a la situación sanitaria y la necesidad de acoplarlos a los periodos lectivos. Por ello, el grueso de los trabajos del nuevo inmueble que se está construyendo en el patio acabará en junio, pero se aprovechará el verano para actuar en las zonas exteriores, cuando no hayan alumnos, lo que obliga a retrasar la fecha de finalización de todo el conjunto de actuaciones.

Así lo confirmó a este diario el alcalde de Benidorm, Toni Pérez, quien indicó que las obras han sufrido varios paros durante el último año, sobre todo, por las medidas restrictivas que se aplicaron por la pandemia. Por ejemplo, tras iniciar las obras en febrero de 2020, el estado de alarma y el confinamiento obligó a «paralizar» cualquier obra en marcha porque no era actividad esencial. No se pudo aprovechar el periodo de Semana Santa, no lectivo, para adelantar la actuación. Pero a ello, según fuentes consultadas por este diario, se unieron las cuarentenas de los trabajadores cuando se detectó algún contagio por coronavirus.

«Hemos transitado por dificultades que han modificado el calendario de ejecución», indicó el primer edil quien apuntó que, aún así, «las obras avanzan» y el edificio principal estará terminado en el mes de junio, según el calendario establecido.

Cabe recordar que el proyecto está incluido en el Plan Edificant del Consell, el programa de construcción y mejora de infraestructuras escolares que se lleva a cabo a través de delegaciones a los ayuntamientos. El nuevo pabellón del Leonor Canalejas cuenta con un presupuesto de 3,5 millones de euros que se enmarca dentro del Plan Edificant del Consell. El edificio tendrá planta baja y tres alturas: la primera será para el uso del colegio y en ella se ubicarán servicios como el comedor; las superiores se destinarán a la Formación de Personas Adultas, una escuela que lleva una década en el Edificio Torrejó, ubicado en primera línea de Levante. Pero la actuación incluye más mejoras dentro del edificio actual del colegio, como la accesibilidad y los baños. Y además se remodelarán las zonas de juego y pistas deportivas, es decir, la parte exterior del patio.

Con todo, Benidorm licitó las obras en 2019 y estaba previsto que se iniciaran en diciembre de ese año, aunque no comenzó a haber movimiento hasta el mes de febrero de 2020. Antes, el Ayuntamiento ya había ejecutado el derribo del antiguo pabellón donde estaban las antiguas casas de los maestros del colegio público y que hubo que desalojar en 2016 tras un informe de la Universidad Politécnica de Valencia, encargado por el Ayuntamiento, que indicaba que uno de los bloques tenía daños y un nivel bajo de seguridad estructural.

Un ascensor

Las mejoras en el edificio actual incluían la instalación de un ascensor. Pero también arreglar los baños o las escaleras. El alcalde explicó a este diario que «algunas de ellas ya se han comenzado a ejecutar» como el hueco donde irá ese ascensor o las zonas de acceso. Pero que habrá que «remartar» las cuestiones de accesibilidad y exterior tras terminar el pabellón. Porque, ahora mismo, un vallado de seguridad separa las obras del patio, por tanto, «hasta que no se finalice la obra grande, no se puede actuar». Y además, se quiere aprovechar el periodo no lectivo de los meses de verano para ello. «Tenemos que actuar en el patio para rematar las obras de accesibilidad y la mejora de estos espacios», indicó el primer edil, algo que no se puede hacer con los alumnos usándolas, más cuando por seguridad sanitaria, el patio se usa en su totalidad para dividir a los alumnos. El Ayuntamiento, desde que se inició la obra, ha «consensuado» con la comunidad educativa todos los movimientos que ha habido que hacer en este tiempo desde que comenzaron los trabajos.

Con todo, fuentes del centro indicaron que «estamos contentos con todo lo que se va a hacer y las mejoras» y esperan que esté todo en la fecha indicada. Pero apuntaron que hubiera sido necesaria también «una renovación integral del actual edificio», que tiene más de 60 años de antigüedad, con actuaciones en otras zonas del interior del mismo.