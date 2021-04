Confrides sacrifica ingresos para salvar su farmacia

Ingresar un poco menos en las cuentas municipales pero, a cambio, garantizar el mantenimiento de un servicio tan básico y necesario como es la farmacia del pueblo. El Ayuntamiento de Confrides-L’Abdet, un pequeño municipio del interior de la Marina Baixa, ha eliminado el canon municipal que hasta ahora cobraba al farmacéutico, poco menos de 200 euros mensuales, y ha acordado cederle de manera gratuita el local municipal en el que se ubica la botica por un periodo de cuatro años. La decisión se ha acordado por unanimidad en el último pleno municipal y trata de «aliviar la carga económica de la farmacia» para evitar que, de lo contrario, su responsable pudiera acabar abandonando el servicio por la falta de rentabilidad del negocio.

La medida acordada por este municipio de la Vall de Guadalest es un ejemplo más de las dificultades que desde hace tiempo amenazan la supervivencia de las farmacias rurales. «La mayoría de compañeros que trabajamos en este tipo de farmacias no lo hacemos por negocio, sino por vocación de servicio», explica José Manuel Zaragoza, el boticario de Confrides desde hace once años. Para acudir a su farmacia, todos los días recorre una distancia de 45 minutos en coche que separa este municipio de su hogar familiar, ubicado en Altea. Su misión no sólo permite mantener un servicio esencial para sus 187 vecinos, en su mayoría población muy envejecida, sino que además sirve para crear empleo. Porque, junto al propio farmacéutico, en la farmacia trabaja también con contrato a media jornada una vecina de la localidad, lo que les permite desplazarse diariamente hasta la pedanía de L’Abdet para llevar medicamentos y otros productos casa por casa, sin que los residentes en esta zona tengan que subir hasta Confrides cuando necesitan reponer sus medicinas.

RUBÉN PICÓ VAQUER, ALCALDE DE CONFRIDES-L’ABDET: «Tenemos muchos mayores que no conducen ni pueden ir a otros pueblos a por medicinas»

La importancia de mantener viva la farmacia en Confrides es para el alcalde de la localidad, el popular Rubén Picó Vaquer, algo que trasciende a lo puramente práctico. «Las farmacias son un símbolo para los pueblos», afirma el regidor. De hecho, explica que la pérdida de servicios esenciales es una de las cuestiones que juega en contra de estas pequeñas poblaciones y que históricamente ha favorecido el éxodo de los más jóvenes hacia las grandes ciudades. Por eso, para Picó Vaquer, una de sus obligaciones como alcalde es que desde el Ayuntamiento «tomemos las decisiones que sean necesarias, porque no podemos perder más servicios básicos. Si en los pueblos pequeños no nos ayudamos entre todos, corremos el riesgo de quedarnos sin vecinos». A eso se suma también el hecho de que casi la mitad de sus habitantes son población de muy avanzada edad, que no podría desplazarse a otras localidades para comprar medicinas en caso de que cerraran la farmacia del pueblo.

Otras medidas de apoyo

La supresión del canon municipal que el farmacéutico pagaba por el alquiler de la farmacia es una más de las medidas llevadas a cabo por el Consistorio para intentar blindar este servicio. Hace varios lustros, el Ayuntamiento adecentó la antigua Casa de la Maestra del municipio para albergar la botica, después de que la primera farmacéutica se jubilase y quedara sin servicio la farmacia que gestionaba desde su propia casa, explicó el regidor. Desde entonces, por el pueblo pasaron otros dos farmacéuticos, ambos por poco tiempo, hasta que llegó José Manuel Zaragoza hace ahora once años. Después de todo este tiempo, «él es ya como uno más del pueblo y no queríamos que se fuera de aquí», mantiene Rubén Picó.

JOSÉ MANUEL ZARAGOZA, FARMACÉUTICO DE CONFRIDES-L’ABDET: «En estas farmacias trabajamos por servicio, no por negocio. La población se reduce y los ingresos, también»

Por su parte, el farmacéutico explica que cuando se hizo cargo de la botica, sólo pagaba el alquiler del local, tras lo cual al poco tiempo el Ayuntamiento empezó a girarle distintos recibos adicionales, como la luz, el agua, la basura,... «La población aquí en Confrides ha ido a menos y la facturación de la farmacia, también». Sin embargo, agradece que en los últimos años el gobierno de la localidad está siendo «muy receptivo» y que, tras arreglar los daños en el tejado el pasado año, ahora ha adoptado esta medida que facilitará, sin duda, que la actividad de la farmacia pueda continuar por mucho tiempo. Igualmente, Zaragoza recuerda que, aunque Confrides sigue libre de covid-19, «las farmacias somos el único servicio sanitario que ha estado atendiendo a la gente todos los días tanto antes como durante la pandemia, porque en estos pueblos no hay médico a diario, con lo que cumplimos una labor muy importante».