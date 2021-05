De eslogan de recuperación turística de Benidorm a canción benéfica

Cecilio González es el autor de la letra del que pretende ser un "nuevo himno moderno" como ya lo han intentado otros en estos últimos años. Él, compositor y músico, tuvo la idea un día " a las 4 de la mañana mientras no podía dormir" en pleno confinamiento que le cogió en Holanda. El eslogan #BenidormTeEspera tenía que ser más que eso, una frase enfocada a la recuperación turística para convertirlo en una canción pegadiza que cantara todo el mundo: "han acertado de pleno con ella", apuntó.

"Me levanté y dije, hay que hacer una canción con esto para promocionar Benidorm" y "me salió de un tirón excepto una frase" que al final logró cuadrar. Comenzó a ponerle música pero "no me gustaba lo que hacía, era más antiguo, suave... así que para hacer algo bueno llamé a Tano", quien es amigo, pianista, compositor, arreglista... Tándem perfecto.

Así que Tano le mandó un audio con una prueba que él mismo grabó y "se me erizaron los pelos, dio en el clavo". Así que esa es la versión que ha empezado a circular por las redes aunque "ahora buscaremos a algún cantante que lo grabe para que se haga más popular".

El artista que le pone letra recuerda como "había hecho hace tiempo una canción y compuesto otras" y que no iba a desperdiciar esta ocasión. "Lo más importante para promocionar un producto es la música y nosotros somos un producto", en referencia a Benidorm.

Y como también ha hecho en otras ocasiones, los derechos de autor tendrán un destino benéfico: irán al Centro Doble Amor. "No será mucho al principio pero si se populariza, será mucho", apuntó Cecilio. El músico apunta q que ahora "es necesario que reciba apoyo para que se oiga en todos lados" y reclama al Ayuntamiento y a la Fundación Visit Benidorm que pongan sus esfuerzos en ello: "alabo mucho la labor que hacen con Leire Bilbao a la cabeza. Estaría bien que pusieran de su parte" para ayudarlo".

Así que lo que nació como un eslogan para la esperanza de una pronta recuperación de la ciudad, se ha transformado también en canción. No solo se podrá ver #BenidormTeEspera en los sitios más turísticos rotulado en bancos para que los visitantes se hagan fotos o en los negocios que participaron en la campaña, a partir de ahora se podrá escuchar por todos.