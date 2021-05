"Con una dosis nada más, podrás volver a bailar. Un par de dosis a lo más, podrás volver a soñar con tu futuro ideal". El líder de Los Rebeldes, Carlos Segarra, ha presentado este jueves en Benidorm un nuevo tema que tiene por objetivo reivindicar la aceleración de la vacunación contra el coronavirus y poner en valor que es el único camino para poder recuperar la vida anterior al covid-19.

La canción, titulada "Con una dosis nada más", ha sido compuesta para colaborar con la plataforma #VacunaYa, de la que forman parte estudiantes, docentes, artistas, empresarios y diversos profesionales de un amplio espectro laboral, que promueven acciones para visibilizar la urgente necesidad de que las autoridades agilicen la vacunación masiva para frenar el avance de la pandemia. Además, el 2% de los derechos de autor de dicha canción serán donados por Carlos Segarra para la investigación médica en nuestro país.

El acto ha tenido lugar en la azotea del edificio municipal del Torrejó, en Benidorm, donde se ha podido escuchar por primera vez este rocanrol, que bebe del más puro estilo de Los Rebeldes. Carlos Segarra se ha rodeado para la ocasión de otros tres músicos para formar por un día la banda "Los Anticuerpos": Celso Sierra, Miguel Ángel Escorcia (también de Los Rebeldes) y Amanda MalaEstrella, que han devuelto por unos minutos a los asistentes a los tiempos prepandemia en los que se podía bailar y disfrutar de la música sin miedo, distancia social u otras restricciones adquiridas en la nueva normalidad.

Javier García, vicepresidente de Hosbec y de la cadena hotelera Magic Costablanca, y Javier Jiménez, director de FORST, la Escuela de Negocios Turísticos que promueve la iniciativa #VacunaYa, se han sumado a la presentación de este tema para reivindicar en ambos casos que "nuestro país y especialmente nuestra provincia no se pueden permitir ni económica ni sanitariamente el ritmo al que está avanzando la vacunación, no es aceptable el ritmo al que estamos vacunando y es necesario agilizarla. Nuestro ejemplo en el que mirarnos no han de ser otros países de Europa, sino Israel", donde más de la mitad de la población está tiene ya la pauta completa de inmunización.

Jiménez ha explicado que la idea de componer este tema por parte de Carlos Segarra surgió de una reunión con alumnos donde se preparaban estrategias para presionar a las administraciones públicas a agilizar la vacuna: "De repente aparece en un 'zoom' Carlos Segarra y nos anuncia que se suma a la iniciativa y que va a hacer una canción para #VacunaYa".

Igualmente, García ha recordado que hemos vivido una "tragedia sanitaria terrible y estamos viviendo una tragedia económica también importante. El objetivo era llegar al verano con un nivel de vacunación que nos permitiera recuperar nuestras vidas", tras lo que ha destacado que la economía de nuestro país "depende en un porcentaje altísimo del turismo y este año hemos visto las consecuencias en las colas del hambre, la pobreza,... Es hora de recuperar de una vez la economía de nuestro país y la vacuna va a ser fundamental".

La presentación también ha sido respaldada por el alcalde de Benidorm, Toni Pérez, quien ha dado de esta manera su apoyo a las reivindicaciones de la plataforma.

Además de "Con una dosis nada más", la banda ha interpretado otros tres temas de Los Rebeldes, que han provocado que vecinos de edificios colindantes salieran a los balcones para escucharlos en directo.