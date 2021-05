Un rodeo del doble de kilómetros para salir de Tárbena hacia la Marina Alta

Un rodeo del doble de kilómetros y, por tanto, de tiempo, para ir desde Tárbena a Parcent y seguir hacia la Marina Alta. El corte temporal de tráfico de la CV-715 en uno de los tramos del primer municipio, el de "Coll de Rates" ha dejado sin esa comunicación a los vecinos de este pueblo del interior de la Marina Baixa y de algunos de alrededor. Pero además, ha hecho que muchos residentes se queden durante algunos días sin acceso a sus campos de cultivo y viviendas diseminadas ubicadas en esa zona.

Las obras comenzaron el pasado lunes y la restricción de tráfico se mantendrá mientras duren los trabajos, aunque sin especificar fecha. La actuación corre a cargo de la Generalitat Valenciana que es quien tiene competencia sobre esa carretera y consiste en el refuerzo del firme de cerca de siete kilómetros de la misma que estaba muy deteriorado. De hecho, el Ayuntamiento del municipio avisaba de esta cuestión hace unas semanas y solicitaba al departamento autonómico que actuara sobre el mismo.

El paso se ha cortado a los vehículos mientras duren los trabajos, aunque los residentes podrán acceder hasta el punto donde esté cortado. El problema, según explicó el alcalde de la localidad, Francisco Javier Molines, "es que es una carretera muy estrecha", por tanto, cuando vayan a asfaltar la calzada, quedará cortada completamente al tráfico. En esa zona, algunos vecinos tienen sus campos y "hay quien está en plena campaña del níspero". Así que no poder acceder a esa zona provocará molestias para ellos.

Pero además, aquellos vecinos que trabajan o tienen que dirigirse hacia Parcent, en la Marina Alta, donde muchos compran o hacen otras gestiones pasarán de hacerlo en un viaje de apenas 14 kilómetros y cerca de 24 minutos, a tener que dar un rodeo del doble de tramo y de tiempo. Porque la alternativa dada a este tramo de carretera pasa por ir hasta Castell de Castells y seguir hacia Benigembla para llegar a Parcent: 30 kilómetros y cerca de 41 minutos de viaje.

El alcalde apuntó que, a pesar de las molestias, era una actuación muy necesaria en la zona. Así, Tárbena no solo solicitó la reparación de esta carretera. Junto con Bolulla, también han pedido que se mejore el tramo que une ambos municipios también por el mal estado del firme. El alcalde de Bolulla, Adrián Martínez, apuntó que "nos han dicho que se incluirá en próximas actuaciones" pero el primer edil insiste: pedimos que por lo menos traten el firme con antideslizante". Porque, como ya publicó este diario, esa parte de la CV-715 es una de las rutas ciclistas más utilizadas por los usuarios, además de por conductores que visitan el interior de la comarca en vehículos o también en motocicletas. De hecho, cada fin de semana se puede ver a gran cantidad de deportistas por la misma que se enfrentan a un firme resbaladizo. "Ya se han producido accidentes de diversos ciclistas por la falta de agarre del asfalto", explica Martínez.

Y a ello se une que algunos eventos deportivos dependen de que esa vía esté en perfectas condiciones. «Tenemos rallies o campeonatos que no podremos hacer si no mejora el estado del asfalto», añadió. Algo que afecta no solo en lo deportivo, sino en lo económico