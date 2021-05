La patronal hotelera alerta de que el modelo de ERTE propuesto por el Gobierno arruina al sector

La patronal hotelera Hosbec ha denunciado en un comunicado que el Gobierno aboca a la ruina al sector hotelero con su propuesta de ERTE que ignora la falta de actividad. Según la patronal, La actividad hotelera no despega por lo que hay que mantener la protección del empleo durante los próximos cuatro meses. La falta de recuperación turística tiene su causa en el retraso del proceso de vacunación, no en causas productivas. Los primeros datos tras la apertura de fronteras y el levantamiento del cierre perimetral de la autonomías no dejan lugar a dudas: el turismo no puede hablar todavía de recuperación y será necesario un plazo adicional, al menos de cuatro meses, para visualizar una evolución positiva. Y es que con unos índices de apertura de hoteles que sólo está en el 40% de media y una ocupación hotelera que apenas supera el 50% "no se dan las condiciones necesarias para desproteger a los trabajadores que todavía no van a poder incorporarse a su puesto de trabajo", subrayan los hoteleros.