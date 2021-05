Jesús Ballester, número 1 del PP de Altea, dimite como concejal.

El número 1 a las municipales de 2019 por el PP de Altea, Jesús Ballester, ha presentado su dimisión como concejal del Ayuntamiento del municipio. En un comunicado emitido por el edil este jueves por la mañana, anuncia que “tras diez años como concejal en el Ayuntamiento de Altea ha llegado el momento de cerrar una etapa. Las mismas circunstancias que me llevaron a la política son las que ahora me hacen salir de ella y no son otras que el compromiso y la dedicación”.