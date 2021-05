Lourdes Rada: «El covid ha perjudicado al nivel escolar, sobre todo en los niños de las familias más vulnerables»

¿Cómo afectó el inicio de la pandemia a los más pequeños?

La situación del año pasado provocó la falta de contacto de niños con otros niños y la atención escolar directa repercutió muy negativamente en todo el alumnado. Especialmente en los niños y familias más vulnerables, con menos recursos. Durante tres meses trabajamos con las nuevas tecnologías pero las familias con menos recursos lo tenían más difícil. Se ha notado este curso ese tiempo; esos niños han llegado con niveles académicos muy inferiores a los de cursos anteriores debido a ese periodo de confinamiento.

¿En qué edades se está notando más?

Se nota fundamentalmente cuando cambian de ciclo y empiezan a leer; de 1º a 2º. Se nota ahí un desnivel curricular y académico importante, porque no todas las familias tienen acceso a recursos para la educación a distancia y además fue algo muy nuevo para todos. Nos tuvimos que reciclar de un día para otro y fue muy costoso.

«La orientación fundamental que se da a los padres es que se retome la vida con normalidad en cuanto se pueda»

¿La situación familiar también ha afectado a los niños?

Las familias viven situaciones complicadas porque mucha gente ha perdido el trabajo, muchos están en paro, y eso supone mucha más problemática en el ámbito familiar que afecta a los niños. Son como esponjas, se dan cuenta de todo y absorben todo. La situaciones precarias y económicas y de trabajo de las familias afectan al clima familiar y a los niños también.

¿Qué es lo que más les ha pasado factura?

La falta de contacto con iguales. Para los niños es importantísimo. La madurez y el crecimiento de los niños a todos los niveles pasa por fundamentalmente compartir tiempo y juego con niños de su misma edad. Y eso les afecta mucho no tenerlo y les repercute en problemas de ánimo y ansiedad. Fundamentalmente en los niños más pequeños que se sienten más tristes, tienen conductas regresivas a etapas anteriores...

¿Se recuperan rápidamente los niños o quedarán secuelas a largo plazo?

Todo depende de cómo responda el entorno adulto y los recursos que se pongan en marcha, pero los niños se recuperan. Tienen una capacidad de adaptación enorme, mucho mayor de las que tienen los adultos, y además lo hacen antes y mejor que los adultos. Pero es necesario que el entorno, tanto profesionales como docentes como familias, en común, vaya adelante y estén atentos para dar recursos que necesitan.

¿Les afecta en su educación?

Tienen enorme capacidad de adaptación y ya lo hemos visto este año en la escuela. Pero hay que tener en cuenta lo que han pasado y estar atentos de cara al curso que viene; los niños pueden tener unos niveles, en algunos, casos un poco por debajo de otros, pero no pasa nada. En Primaria los contenidos se repiten sistemáticamente. Si un niño no ha llegado a un nivel que tenía antes, lo va a recuperar con facilidad. Eso no es un problema.

¿Y los adolescentes?

Hay un incremento grande del número de casos con problemas de salud mental entre adolescentes. Yo no los atiendo directamente pero sí me comentan compañeros que este año está siendo duro. El nivel de demandas de los alumnos es tremendo. Se han reducido bastante las consultas presenciales, con lo que los adolescentes están un poco solos y acuden a la orientadora del centro. Me transmiten que están desbordadas con problemas con depresión, estados de ánimo y ansiedad, que son los problemas más frecuentes de salud mental.

¿Qué consejos podría dar a los padres?

La atención a las familias se hace de manera permanente y continua. La orientación fundamental es que se retome la vida con normalidad en cuanto se pueda. Solo que ahora estamos muy condicionados; hay una causa que se nos escapa, a nuestra competencia. Pero es necesario recuperar la normalidad que teníamos antes de esta situación y el contacto con otros niños con otras familias, compartir e intercambiar. El ser humano necesitamos a otros seres humanos, estamos hechos así.

«La madurez y el crecimiento de los niños pasa por compartir tiempo y juego con niños de su misma edad»

¿Necesitan refuerzo los SPE?

El problema enorme que tenemos desde siempre son las plantillas, que necesitan más profesionales, y la estabilidad de las mismas. En este momento en el SPE de Altea hay un equipo de 30 personas que la plantilla cambia cada año y es muy difícil hacer un programa continuado sin estabilidad. Y también que en la Orientación Educativa están tardando mucho en cubrir las bajas, es un problema añadido.

El Consell además ha aprobado un nuevo decreto para modificar los SPE...

Estamos un poco a la espera de cómo se podrá acceder a las plazas. Nuestro malestar tiene que ver con la falta de participación, de transparencia, con cómo se han hecho las cosas. Aún no nos han dado razones de por qué desmantelan los servicios y la participación que nos han permitido ha sido insignificante en un decreto de esta envergadura. Lo que lamentamos es que la calidad de la orientación educativa en la Comunidad Valenciana se va a resentir muchísimo.

¿Sois el primer escalón que detecta los problemas?

Somos un servicio que detecta los problemas antes de que los niños entren al colegio. Es que además establecemos la coordinación de todos los servicios, sanitarios, educativos y sociales. Esa coordinación la gestionamos nosotros. Con el decreto se pierde el equipo que está detrás ahora y aporta toda esa riqueza y favorece la coordinación. Se va a perder. Vamos a estar solos en los centros. Planteábamos un modelo mixto que mantuviera equipos externos multiprofesionales comarcales. Pero la conselleria no lo ha visto.