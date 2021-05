Benidorm declara el ‘Año Pere Maria Orts i Bosch’ en el centenario del nacimiento del erudito

Benidorm declara oficialmente el ‘Año Pere Maria Orts i Bosch’, coincidiendo con el centenario del nacimiento del historiador, jurista, escritor e Hijo Adoptivo de la ciudad. Esta conmemoración se extenderá desde el 5 de julio de 2021 hasta el 4 de julio de 2022 para “recordar y difundir su figura, obra y legado”, tal y como se recoge en la propuesta de la Junta de Portavoces aprobada este lunes en el pleno ordinario celebrado presencialmente tras ser telemático los últimos meses.

Pere Maria Orts i Bosch es, como señalaba la moción, “una figura capital para Benidorm”. Persona “con estrechos vínculos con Benidorm”, en diciembre de 1985 fue declarado Cronista Oficial e Hijo Adoptivo y en enero de 1986 la ciudad “reconoció su figura y aportación crucial al estudio y recuperación de la historia” local “dándole su nombre al primer centro de Enseñanza Secundaria del municipio”. “Persona irrepetible”, dos de sus campos de estudio fueron la Carta de Poblament y la patrona de Benidorm. Así, el verano de 1963 descubrió en el Archivo General de Simancas la documentación sobre el hallazgo de la Virgen de Benidorm, que plasmó dos años después en ‘Una imagen de la Virgen de Benidorm’. Posteriormente, en 1971 publicó ‘Arribada d’una imatge de la Verge a Benidorm’, base para la representación declarada de Interés Turístico que anualmente escenifica la Associació Cultural i Recreativa La Barqueta.

Al margen de esta labor de estudio sobre la historia de Benidorm, Pere Maria Orts i Bosch donó a la ciudad parte de su legado. Así, en el Salón de Plenos se exhiben seis tapices que representan escenas históricas valencianas, ahora de propiedad municipal en cumplimiento de la voluntad testamentaria del erudito que incluía también la donación de una escribanía portátil de barco. Además, su hermana, Josefina Orts i Bosch, también demostró su generosidad al legar al pueblo de Benidorm la colección de medallas que Pere Maria recibió a lo largo de su vida de diferentes entidades y administraciones.

Su labor investigadora y filantrópica se extendió a todo el territorio valenciano, lo que le valió diferentes reconocimientos de instituciones como las Cortes Valencianas, l’Academia Valenciana de la Llengua, el Consell Valencià de Cultura y la Real Academia de San Carlos, a las que se va a remitir la declaración de ‘Año Pere Maria Orts i Bosch’ por si consideran extenderla al resto de la Comunitat. Además, también se va a informar del acuerdo plenario a las instituciones a las que el erudito legó su colección artística -Museu de Belles Arts Sant Pius V, a l’Arxiu del Regne de València i a la Bibliotca Valenciana Nicolàs Primitiu- para tratar de realizar actividades conjuntas por esta conmemoración.

Pero el pleno de este lunes sirvió además para tratar otros asuntos. Como ya publicó este diario, el Ayuntamiento ha aprobado declarar de “utilidad pública” el yacimiento del ‘castellum’ del Tossal de La Cala para “otorgarle las máximas garantías de protección”, atendiendo “a los valores histórico-arqueológicos” del mismo y “a su interés patrimonial y como complemento de la oferta turística cultural de Benidorm”. La edil de Patrimonio Histórico, Ana Pellicer, ha señalado que “la relevancia de este yacimiento se ve ahora refrendada por la inclusión en el Plan de Sostenibilidad Turística del nuevo proyecto de musealización”.

Y además, se aprobó la prórroga del contrato del aparcamiento subterráneo de l’Aigüera, como mínimo hasta después del verano y hasta que el Ayuntamiento pueda asumir la gestión directa del mismo. El concejal de Movilidad, José Ramón González de Zárate, ha explicado que “según los cálculos de los técnicos municipales, en cuestión de dos o tres meses el Ayuntamiento podrá tener contratada la empresa que prestará asistencia en la gestión directa y se encargará de la recaudación, mantenimiento y limpieza de las instalaciones”, conservándose los puestos de trabajo actuales. De este modo, “en octubre se estará en disponibilidad de asumir la gestión directa y empezar a aplicar las bonificaciones de hasta el 60% para residentes y clientes de establecimientos comerciales, hoteleros y hosteleros de la zona Centro”.

En materia urbanística, por mayoría se ha aprobado ejecutar la sentencia 156/2021 dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº4 de Alicante, que falla que no ha existido silencio administrativo positivo en relación a la reclamación hecha por un particular en relación a los convenios del APR-7. El acuerdo incluye también desestimar la reclamación de 57,5 millones de euros cursada por el particular y fijar en 636.116,27 euros la cuantía a percibir por los terrenos cedidos al Ayuntamiento en agosto de 2004, atendiendo “a su valoración como suelo rural”, tal y como ha señalado la concejal de Urbanismo, Lourdes Caselles. Para ello, se ha aprobado también una modificación presupuestaria.

Además, se ha dado luz verde a los servicios de las playas para el mes de junio. La concejal del área, Mónica Gómez, ha señalado que siguiendo el informe del técnico de Medio Ambiente “hay que incrementar los servicios respecto a los del mes de mayo ante el previsible aumento de turistas y usuarios”, dejando para más adelante los del mes de julio y siguientes en función “de la evolución de la pandemia” y de “las restricciones vigentes para ese momento”.

El acuerdo prevé “mantener la parcelación de los arenales en cuadrículas de 16 metros cuadrados, incrementar los servicios de vigilancia, salvamento y limpieza, abrir el tercer punto de playas accesibles y aumentar los puntos de asistencia sanitaria”. Por lo que respecto al servicio de alquiler de hamacas, “en principio seguirá sin prestarse” durante el mes de junio. No obstante, “si a lo largo del mes se creyera conveniente su puesta en marcha, la empresa asumirá el tanto por ciento de los gastos de los servicios prestados que corresponda con el porcentaje de hamacas que se coloque”; una cantidad que “se descontará del coste total” de la gestión de playas.

Gómez ha recalcado que “la organización de las playas de Benidorm se irá modulando en función de la demanda y del uso, y siempre bajo la premisa de la seguridad sanitaria, garantizando los aforos y la distancia física y asegurando al mismo tiempo el disfrute de todas las personas usuarias”.

Otros asuntos del pleno

Con todo, el PP con su mayoría ha "tumbado" la petición de la oposición, PSOE y Cs, para retirar los radares y los reductores de velocidad instalados en diferentes puntos de la ciudad. Ambos grupos municipales planteaban a su moción retirar las nueve cajas de control de velocidad que el gobierno del PP ha colocado en distintas vías de la ciudad y solo dejar los radares informativos, los denominados radares “amables” con emoticonos. Asimismo, proponían utilizar la información obtenida por los registros de estos radares informativos para implementar un plan de refuerzo con agentes de la policía local en las zonas donde se detecte que se superan habitualmente las velocidades máximas establecidas.