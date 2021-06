El alcalde de Benidorm, vacunado frente al covid-19: "Millón de gracias a nuestros sanitarios"

El alcalde de Benidorm, el popular Toni Pérez, ha recibido este jueves la primera dosis de la vacuna frente al covid-19, respetando su turno y tras recibir por SMS la citación correspondiente por parte de la Conselleria de Sanidad. Así lo ha trasladado el propio regidor mediante una publicación en sus redes sociales, en la que ha aprovechado para agradecer la labor de los sanitarios que están participando en este proceso de vacunación masiva.

Pérez ha sido vacunado con el compuesto de la farmacéutica Pfizer, poco antes de las 12 del mediodía, en el "vacunódromo" instalado en el Carrer de Pilota José Pérez Devesa, en el Palau d'Esports l'Illa de Benidorm. Su vacunación se produce justamente un día después de celebrar su 53 cumpleaños.

"Vacunándonos no solo podemos salvar nuestra vida, sino también estamos protegiendo la de los demás", ha escrito minutos después de recibir el primer pinchazo. Además, también ha lanzado un mensaje invitando a la población a hacer lo propio: "Recién recibida mi 1ra. dosis, de nuevo os animo a hacerlo cuando os llegue el momento".

Toni Pérez no ha querido olvidarse de los sanitarios que participan en este proceso y, muy especialmente, de la enfermera que ha sido la encargada de inocularle la vacuna: "Millón de gracias a nuestros sanitarios en el 'vacunódromo Benidorm' (carrer de pilota José Pérez Devesa) y en especial a Gema Quiles Gamez por su profesionalidad y cercanía (ni me he enterado)", ha escrito.

Además del alcalde, también en la mañana de hoy ha recibido la vacuna frente al coronavirus otro miembro del equipo de gobierno local, el concejal de Fiestas y Grandes Eventos, Jesús Carrobles, quien también ha lanzado un mensaje de ánimo: "Ya queda menos".