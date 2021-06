Un pescador de La Vila no sabe qué hacer con 8 atunes capturados por error en Ibiza

La inspectora del MAPA le sugirió que los tirara en mar abierto, a lo que Solbes respondió que, sin una petición por escrito, no iba a correr ese riesgo. «Si yo los tiro en medio del mar y dentro de unos días aparecen en Platja d’en Bossa, el problema me caería a mí. Por eso, a menos que me lo digan por escrito, no los voy a tirar», explica.

Además, su buque de pesca no cuenta con una grúa, herramienta necesaria para mover los pesados atunes. «No sé qué hacer con ellos», se lamentaba ayer Solbes a última hora de la tarde, mientras lidiaba con el inspector de pesca del Consell para intentar que le diera una solución.

Según explicó el capitán del barco, los atunes capturados son los descartes de las empresas Barceló y Fuentes, que faenan en la zona y comercializan con los atunes en el mercado de Japón, en su mayoría. «Esto es que hace algunos días empezaron a faenar, porque solo vienen una vez al año, y ya han cubierto el cupo límite que tienen, por lo que el resto los tiran», comentaba indignado Solbes. Los inspectores de pesca deben regular que la captura no exceda los límites permitidos, y el resto de los atunes pescados acaban en el fondo marino de Ibiza, todo un cementerio de atunes como Diario de Ibiza publicó el pasado año.

Peces que destrozan las redes

Una vez en el fondo, a unos 600 metros de profundidad, los peces, pesados y llenos de duras espinetas, destrozan las redes de los barcos de arrastre y todo el marisco capturado, así como algunos peces. Cuando los suben a bordo, los pescadores no pueden hacer otra cosa que desecharlos como descartes. «Ha sido un día tirado a la basura», lamentaba Solbes, que ha navegado desde Alicante junto a su tripulación, unas 7 horas de viaje, para que, con la poca pesca que han conseguido, solo pueda pagar alrededor de 20 euros a sus pescadores. «Tanto sacas, tanto ganas», lamenta mientras explica que al menos esta vez los atunes no estaban podridos, como le ha pasado otras veces. «Los subes a bordo y se llena todo el barco de un olor putrefacto. Además, tienes que tirar gran parte del pescado porque ha cogido olor a podrido», recordaba.

Como no es la primera vez que esto le sucede, su primera reacción fue ponerse en contacto con el buque de la Armada Española ‘Alborán’. Tras tres intentos y sin que nadie contestase, Salvamento Marítimo atendió la llamada y Solbes solicitó la presencia de inspectores a bordo de su barco para que registraran lo sucedido, anotaran exactamente el número de atunes muertos recogidos, los desperfectos y el lugar de su ubicación. «Así podré reclamar a la empresa el dinero que he perdido con los daños que me han ocasionado en las redes los atunes», explica molesto el capitán. Todos los barcos de pesca están controlados por un sistema de localización, por lo que Solbes sabe que este fin de semana estas empresas han estado faenando en la zona. «Los atunes no están podridos, por lo que deben de llevar un par de días muertos», comentó.