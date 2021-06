Empresarios y directivos defienden el turismo como motor clave para la recuperación

Empresarios y directivos de distintos sectores productivos de la Comunidad han defendido este jueves en Benidorm la importancia del turismo como motor clave para la recuperación económica en la etapa postcovid y se han mostrado optimistas, augurando que lo peor de la crisis ya ha pasado. La ciudad ha acogido la VIII Jornada de Turismo organizada por la patronal valenciana AVE y otras agrupaciones empresariales, como la Asociación provincial de la Empresa Familiar (AEFA), APD, la Cámara de Comercio de Alicante, CEV Alicante, EDEM y HOSBEC, donde se han dado cita decenas de empresarios en torno a un lema común: #eresturismo.

Vicente Boluda, presidente de AVE, ha sido el encargado de inaugurar la jornada con un parlamento en el que ha lamentado la falta de apoyo de las administraciones públicas a este sector, "el que más ha sufrido los efectos de la pandemia", con un "efecto negativo que impacta también en el conjunto de nuestra sociedad y economía, puesto que todos vivimos y nos vemos beneficiados de una u otra manera por esta actividad".

Durante su alocución, Boluda ha lamentado que "nuestros responsables públicos hablan mucho de turismo pero a la hora de la verdad no creen en él. O, si creen, no lo parece". El presidente de AVE ha ahondado en esta idea afirmando que la situación generada a raíz de la pandemia, junto a la "indeterminación en las medidas a adoptar, se traduce en incertidumbre para los empresarios e inseguridad jurídica para el ejercicio de la actividad turística y, al final, supone que no llegan los turistas: ni nacionales ni internacionales".

De hecho, también ha lamentado que "otros destinos competidores nos toman la delantera, porque sí han apoyado de forma decidida al sector", poniendo como ejemplo el hecho de que en otros países se han aprobado indemnizaciones a las empresas por no poder ejercer su actividad, se ha negociado con los países emisores de turistas o se ha "escuchando a los empresarios, que al final son los que saben cómo desarrollar su actividad de forma segura".

Además de Boluda, en esta octava edición de la Jornada de Turismo también han participado el vicepresidente ejecutivo de Exceltur, José Luis Zoreda; el presidente de Hosbec, Toni Mayor; y el director general de Turismo Valencia, quienes han abordado en una mesa redonda las claves sobre la dirección a la que va el turismo. Los tres expertos han coincidido en que la recuperación se producirá "en cuestión de semanas" y han afirmado que la puesta en marcha del pasaporte covid europeo a partir del 1 de julio será un punto de inflexión para favorecer la movilidad de turistas entre los países de la UE.

Ahora bien, tanto Zoreda como Mayor han apuntado que el bloqueo de Reino Unido a los viajes a España será decisivo y provocará que la recuperación no sea igual en todos los destinos nacionales, puesto que aquellas zonas con mayor dependencia del mercado británico "sufrirán todavía un poco más", mantiene el vicepresidente de Exceltur. En este punto, José Luis Zoreda ha afirmado que la Costa Blanca está dejando de ingresar semanalmente 52 millones de euros por la paralización de este mercado, una cantidad que en julio puede alcanzar los 6o millones semanales. Por último, también han invitado a apostar por la diferenciación y diversificación de la oferta como claves para captar nuevos turistas, además del control de la crisis sanitaria y la consolidación como destinos turísticos seguros.

El copresidente del grupo Barceló, Simón Pedro Barceló y el presidente ejecutivo de Chocolates Valor, Pedro López han protagonizado otra de las ponencias, donde el dirigente de la cadena hotelera internacional ha expuesto la historia, la filosofía y las claves de la expansión de este grupo hotelero desde su nacimiento en Mallorca hace ahora 90 años hasta consolidarse como una de las primeras marcas turísticas del país.

Igualmente, se han desarrollado otras ponencias donde se han abordado conceptos como turismo y emprendimiento; o el papel de la tecnología como dinamizador del sector, en las que se han dado a conocer modelos de negocio novedosos y que se están desarrollando de manera exitosa, como los ejemplos de Waynabox, una agencia que permite contratar viajes y experiencias sorpresa, sin conocer el destino hasta dos días antes de la salid; el de Wavegarden, una empresa radicada en País Vasco que construye lagunas artificiales en todo el mundo para poder practicar surf; o el de Alicante Urbana, la promotora de viviendas mayoriaritamente de segunda residencia en la Playa de San Juan.

La jornada ha contado con una amplísima participación del sector empresarial, tras una edición de 2020 en la que primó la asistencia online debido a la pandemia. Entre otros, han acudido el presidente de Mercadona, Juan Roig; el de Vectalia, Antonio Arias; Salvador Navarro, Jesús Navarro, de Carmencita; Salvador Navarro y Perfecto Palacio, de CEV y CEV Alicante; José Juan Fornés, de MasyMas; Juan Bautista Riera, de la Cámara de Comercio; Maite Antón, de AEFA; Federico Félix, de la plataforma Pro-AVE; o el constructor Andrés Ballester. Además, el sector turístico ha estado ampliamente representado, con directivos de la mayor parte de empresas y cadenas hoteleras de la Comunidad. El director general de Turismo de la Generalitat, Herick Campos; el presidente de la Diputación Provincial, Carlos Mazón, y el alcalde de Benidorm, Toni Pérez, también han acudido al evento para mostrar su respaldo al sector.