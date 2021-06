Altea se convirtió el pasado sábado por la tarde-noche en la Capital de las Letras Valencianas contemporáneas con la celebración de la Gala de entrega de los Premis de Literatura i Investigació 2021 que se celebró en el auditorio de la Plaça de l’Aigua. El acto fue presentado por la periodista de la cadena autonómica À Punt, Vanessa Gregori, y estuvo amenizado por la Orquestra Blava. La evolucion de la pandemia impidió que el evento se celebrase en la vispera del Domingo de Ramos en el mirador del Palau Altea como viene siendo habitual desde 2017 (en 2020 se celebró la gala en noviembre por la misma causa del COVID-19), razón por la que esta quinta edición de los Premis Altea se efectuó al aire libre con las medidas de seguridad y sanitarias pertinentes. La lluvia apareció al poco de iniciarse el acto, pero los asistentes aguantaron hasta el final.

En la gala se homenajeó al pintor alteano Batiste San Rok (1937-2016) y a lo largo de la misma se fueron dando a conocer a los ganadores de las tres modalidades de los Premis Altea (Premi Francesc Martínez i Martínez d'Assaig i Investigació, Premi Altea de Literatura Infantil i Juvenil, y Premi Carmelina Sánchez-Cutillas de Novel·la i Prosa Creativa) a los que se habían presentado 161 obras en total. De estas, el bibliotecario sabadellense Jordi Bosch Canalias ganó el “Francesc Martínez i Martínez” con su obra “El poema Coral romput: Estellés i Ovidi, el text i la paraula”, el autor teatral y guionista Ignasi Garcia i Barba (Barcelona) conseguía con su obra “El bosc de les ombres” el Premi de Literatura Infantil i Juvenil, y finalmente la catedrática de filosofía de bachillerato Elvira Cambrils (Pego) obtenía el “Carmelina Sánchez-Cutillas” con su novela “Aire”.

Tomando como hilo conductor la obra “Matèria de Bretanya”, de la escritora Carmelina Sánchez-Cutillas, nombrada escritora valenciana del año 2020-2021 por la Acadèmia Valenciana de la Llengua, diferentes fragmentos del libro eran leídos por Vanessa Gregori como paso previo a las distintas intervenciones de los representantes de las instituciones que apoyan y avalan estos ‘Premis’: Joan Borja, director de la Cátedra Enric Valor de la Universidad de Alicante; Aurora Serrat, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Altea; Miquel González, director del Departamento de Arte y Comunicación Visual del Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert; Imma Orozco, secretaria autonómica de Política Territorial, Urbanismo y Paisaje en representación de la Conselleria de Cultura; José Miguel Cortés, presidente de la Fundació Caixaltea; y Jaume Llinares, alcalde de Altea.

Joan Borja, alma mater de estos ‘Premis’, inició los parlamentos anunciando que las obras ganadoras se presentarán en sociedad el próximo otoño una vez que estén impresas, y agradeció la aportación desinteresada de los propietarios de más de 300 obras de Batiste San Rok que durante la gala se visualizaban en una pantalla gigante de vídeo. Borja se congratuló, igualmente, de que la gala coincidiera con la cercanía de la conmemoración del centenario del nacimiento de Sánchez-Cutillas que tendrá lugar el próximo día 23.

Por su parte, la concejala de Cultura afirmó que el proyecto de estos premios Altea “ha crecido sorteando con éxito la pandemia y llegando con buena salud a esta quinta edición”. Aurora Serrat agradeció la participación de los 161 autores presentados a esta edición, “un récord de obras con las que han tenido que esforzarse mucho los miembros de los distintos jurados para leerlas en un mes y emitir su veredicto”. La edil elogió la figura de Batiste San Rok “calificado por Rafael Alberti como el Van Gog de Altea” e hizo una sinopsis de su vida y obra. A Batiste San Rok se le homenajeaba con el Premi Estela d’Honor, distinción que iba a concedérsele en la edición de 2020 pero que se pospuso a causa de la pandemia del coronavirus. La Estela d’Honor se concibió para reconocer la memoria de los creadores o los escritores alteanos que, ya desaparecidos, destacaron y han sobresalido vitalmente en el ámbito del arte, la literatura o la investigación. El primero se le dedicó en 2017 al escritor e investigador Ramón Llorens, en 2018 fue homenajeado el pintor Joan Navarro Ramón, y en 2019 se le otorgó el premio al folclorista y escritor Francesc Martínez i Martínez. El premio de San Rok lo recogió su sobrina Inés Giner Mataix quien agradeció en nombre de su tía Concha, mujer de Batiste, este premio.

Acto seguido, Miquel González, en nombre del Institut Juan Gil-Albert, afirmó que esta institución “seguirá apoyando estos Premis Altea” y recalcó la importancia de la Cultura “que el instituto ha seguido llevando adelante a pesar de la pandemia, usando las nuevas tecnologías de streaming”. Tras sus palabras, se dio a conocer el ganador del Premi Francesc Martínez i Martínez d'Assaig i Investigació que recayó en la obra “El poema Coral romput: Estellés i Ovidi, el text i la paraula” de Jordi Bosch Canalias. El autor indicó que su obra, “es una tesis doctoral inacabada con más de 250 paginas que realiza un análisis exhaustivo del poema ‘Coral romput’ de Vicent Andrés Estellés. Una vez realizado el análisis del texto poético se estudia el proceso de transducción de la obra con la declamación de Ovidi Monitor, analizando un texto inédito del actor de Alcoi, con el que recitó en Sitges en 1993, y la versión musical de 1979 con el compositor Toti Soler para analizar la lectura realizada por el cantautor valenciano y la dramaturgia para su declamación”.

Aparece la lluvia

Vanessa Gregori siguió presentando el acto con el pasaje de “Matèria de Bretanya” en el que Carmelina Sánchez-Cutillas define como las tardes que llovía “tota la colla de menuts anàvem a casa la mare Paula, i miravem caure l’aigua, que queia silenciosamnt i rítmica. Gloc, gloc, gloc…”. Y en ese momento comenzó el aguacero provocando que los músicos de la Orquestra Blava salieran del escenario para proteger sus caros instrumentos. El público aguantó la lluvia en sus asientos. Algunos de los asistentes, precavidos ante las nubes que había encapotado el cielo todo el día, abrieron sus paraguas, y el acto continuó.

Llegó el turno de conocer la obra ganadora del Premi Altea de Literatura Infantil i Juvenil, y de entregarlo se encargó la secretaria autonómica de Política Territorial, Urbanismo y Paisaje, Imma Orozco. Esta, que fue concejala de Urbanismo de Altea cuando se iniciaron los “Premis” afirmó que estos “son una prueba de la importancia de Altea en la Cultura y su posicionamiento como capital cultural valenciana”. Tras leer el acta del jurado, se dio a conocer la obra ganadora: “El bosc de les ombres”, de Ignasi Garcia i Barba (Barcelona), autor teatral y guionista de series como “Un paso adelante” (Antena 3), “Los Serrano” (Telecinco) o “Yo soy Bea” (Telecinco). El galardonado indicó que la obra premiada “combina el thriller sobrenatural y la novela de aventuras para crear una historia del estilo de la serie ‘Stranger things’, donde nuestra propia sombra se transforma en nuestro peor enemigo”. Garcia i Barba señaló que “el origen de esta novela es un cuento que escribí con 16 años, titulado ‘L’ombra òrfena’ (La sombra huérfana), donde un hombre moría repentinamente sin dar tiempo a reaccionar a su sombra, que vagaba sola por el mundo”, y añadió que “después de muchos años de escribir exclusivamente teatro, decidí probar suerte con la narrativa. ‘El bosc de les ombres’ es mi segunda novela, y la primera que resulta premiada”. Finalmente, el autor afirmó que uno de los objetivos que tenía a la hora de escribir esta obra “ era dar pautas a los jóvenes para superar la muerte de un ser querido”.

Antes de dar a conocer la obra ganadora del Premi Carmelina Sánchez-Cutillas de Novel·la i Prosa Creativa, presidente de la Fundación Caixaltea, José Miguel Cortés, dijo que “el plus de participación en estos premios de 120 obras en 2020 a 161 obras este año puede deberse a la pandemia del coronavirus que, además de llevarnos a la ruina, ha tenido la cualidad de hacernos quedar en casa con mas tiempo para dedicar a las actividades del papel y la pluma en vez de las zapatillas y deporte. Es la explicación que le veo al aumento de participación en los premios Altea. Caixaltea sigue apoyando año tras año todo lo que es importante para el pueblo y la comarca”, aseveró.

Tras leerse el acta del jurado, se dio a conocer la novela premiada con el título “Aire”, de Elvira Cambrils (Pego). La autora, se sintió “muy afortunada y agradecida para recibir el ‘Carmelina Sánchez-Cutillas’ en el centenario del nacimiento de la ‘Escritora de l’Any’, una madre literaria que me mostró la belleza de nuestra lengua para recrear los paisajes que nos conforman. Este premio es un acicate para seguir avanzando en la aventura literaria”, apostilló. Cambrils dijo que “hay novelas que quieres escribir y otras que quieren ser escritas. ‘Aire’, la novela galardonada, es de las segundas”. Sobre esta obra, explicó que “las mujeres de Aire, reunidas en un salón de belleza de una urbanización junto al mar, comparecieron ante mí interpelándome con sus frustraciones y esperanzas, y no me pude resistir, a escucharlas. Mujeres corrientes con las que convivimos fuera de la ficción que, poco a poco, se despiertan del sueño patriarcal y se sienten protagonistas de su propia historia, lo único que es realmente suyo. ‘Aire’ pretende entrelazar la perspectiva filosófica que confronta la realidad desde dentro de cada una de las siete protagonistas de la novela con la mirada poética que busca la belleza en las cosas pequeñas. Es una metáfora de la resiliencia que se impone poco a poco, por retroalimentación, entre las mujeres capaces de atender los silencios de las otras y de sentirse comprendidas: aire que les llena los pulmones para una nueva inmersión en las aguas de la vida, que les da fuerza para tirarse en brazos de segundas oportunidades antes de que se agoten todas”.

Clausuró el acto el alcalde Jaume Llinares agradeciendo a los asistentes su presencia “a pesar de la lluvia”. Señaló que tenia preparado un discurso “que no diré porque no quiero que sigamos mojándonos”. Felicitó a la familia de Batiste San Rok y a los ganadores de los Premis Altea Y emplazó “al público y a los alteanos a disfrutar de la gala de la sexta edición que tendrá lugar el año que viene en el Palau Altea”.