Colomer califica la decisión de Reino Unido de dejar fuera del verde a la Comunidad como "errónea"

Colomer se pronunció en estos términos tras la reunión con representantes de los balnearios de la Comunidad Valenciana. Destacó que esa situación epidemiológica positiva es el "resultado del esfuerzo colectivo, de institución y de sociedad" y que se ha llegado a este momento "ofreciendo lo que creo que es un valor de confianza, credibilidad y reputación". Añadido a que la Comunidad es "probablemente la región más segura de España y del conjunto del continente".

El secretario de Turismo apuntó que "el gobierno británico tiene una manera de actuar" y que "durante muchos meses ha demostrado una formulación errática de sus planteamientos", algo que no solo se rechaza desde aquí sino que el "propio sector y la industria de la intermediación británica está mostrando estos días un rechazo frontal al modus operandi del gobierno británico". Con todo añadió que "es una decisión que respetamos, porque no queda otra, pero que seguiremos defendiendo nuestra posición".

Así que, una vez conocida una nueva actualización de ese semáforo con el que Reino Unido mide a dónde o no recomienda viajar a sus ciudadanos, el siguiente paso es seguir trabajando y esperar a una nueva decisión sobre el mismo: "esperaremos al siguiente momento de decisión donde puedan contemplar nuestra realidad, que nada tiene que envidiar a la de Baleares", indicó Colomer. Esta comunidad autónoma sí que ha entrado en la zona "verde" donde los ciudadanos británicos podrán viajar y no tendrán que realizar una cuarentena al volver a sus casas.

Colomer fue claro: "hemos demostrado por activa y por pasiva y hemos trasladado, desde el convencimiento absoluto, de que el patrón de movilidad del ciudadano británico en nuestra Comunidad no presenta ninguna diferencia o ningún elemento de peligro respecto al comportamiento en una isla". Porque cuando un inglés acude a "nuestro territorio valenciano, especialmente en Costa Blanca y Benidorm, está muy ligado a la permanencia constante en el territorio".

Apostar por otros mercados

El secretario autonómico de Turismo apostó además por, en el futuro, no dejar que la dependencia de un solo país emisor de turistas lastre a la industria del turismo. "Hace algunas fechas lanzamos una campaña de promoción internacional, que cuidará mucho Europa Occidental, también los mercados de radio lejano como China, Asia o EEUU". Porque "tenemos que evitar las grandes dependencias, depender de un gran touroperador, de un solo mercado, de monocultivos, no es la mejor de las reglas de oro". Colomer apuntó que " con la gobernanza turística, que pasa por pactar muchas cosas con el sector, estamos trabajando para que en un futuro no tengamos que lamentar las grandes dependencias como modus operandi de nuestro territorio".

Ante esta situación, hay una clave: "lo fundamental para nosotros, en clave valenciana, es el ritmo de vacunación, es que hemos hecho los deberes y la sociedad un gran esfuerzo. Y tiene que tener algún tipo de significado y de lectura positiva de esperanza".

Y en cuanto al Imserso y la promesa de que llegará en octubre, Colomer fue contundente. El "gobierno de España no ha tomado las mejores decisiones en los últimos tiempos. Es un programa que tiene dos almas: la social y la de mantenimiento de la industria turística" y planteó que "lo que tiene que hacer es revisar precios porque en los últimos años ha descansado sobre el altruismo y las pérdidas del sector y la industria turística valenciana y del resto de España. Esa revisión es urgente e imprescindible que se acometa cuanto antes. Por lo demás, llegará, ojalá, en plazo, tiempo y forma" pero también "hay que replantearlo para que sea rentable" apostando por la "sostenibilidad y calidad de la oferta".